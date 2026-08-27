Natalia Rodríguez regresa a ‘Sábado feliz’ y presentará con Mauricio Hoffmann

La presentadora Natalia Rodríguez confirmó que regresa al programa Sábado Feliz. En entrevista con De boca en boca, Rodríguez comentó que es una invitada especial en la celebración de los 26 años del espacio, fundado por Nelson Hoffmann.

Rodríguez recibió la invitación de parte de la productora, Gabriela Solano, con el objetivo de que forme parte en la grabación especial, que también festejará el primer año del remozamiento del espacio de concursos y entretenimiento. La edición de aniversario se transmitirá este sábado 29 de agosto, a partir de las 5 p. m.

“Gabi me invitó, me dijo que también es mi celebración y dije que sí. Me invitó a estar este jueves en la grabación y en el programa del sábado. Invitados (la audiencia) porque hay juegos muy bonitos”, comentó emocionada la presentadora, quien es rostro del programa Qué buena tarde.

Rodríguez fue presentadora de Sábado feliz durante muchos años; sin embargo, en julio del 2025, un mes después del fallecimiento del fundador Nelson Hoffmann, ella confirmó su salida aduciendo decisiones personales.