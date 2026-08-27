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Natalia Rodríguez regresa a ‘Sábado feliz’ y presentará con Mauricio Hoffmann

La conductora se mostró muy emocionada por su reencuentro con el programa de entretenimiento

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Por Jessica Rojas Ch.

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Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez volverán a presentar juntos Sábado feliz de canal 7.
Mauricio Hoffmann y Natalia Rodríguez fueron compañeros durante 15 años en el programa 'Sábado feliz'. (Archivo)







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Natalia RodríguezSábado feliz
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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