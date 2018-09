“Hubo una semana que yo me puse a subir en mi cuenta de Instagram videos cantando mientras manejaba, y a mis seguidores les gustó tanto y entonces me puse a pensar que podía ser un proyecto bonito, porque aunque la idea original es de James Corden, no había una marca registrada y dije: ‘puedo hacerlo’. Lo vi como un proyecto serio y me aventuré”, relató.