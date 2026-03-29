Natalia Álvarez ya sabe el sexo de su bebé y su hermana Shirley ya lo llama por su nombre

Natalia Álvarez junto a su hermana Shirley durante la actividad familiar.

Entre globos rosados y azules, y en medio de un ambiente íntimo y familiar, la periodista Natalia Álvarez anunció el género de su primer bebé.

La revelación trascendió en redes sociales, donde se compartieron imágenes de la actividad.

En la reunión, Natalia y su esposo Juan Esteban Varela participaron en una dinámica tipo “gato”, en la que debían completar una fila con un color específico para descubrir si el bebé sería niño o niña.

Luego de un par de jugadas, gano el rosado y luego una estela de humo del mismo color lo ratificó: será una niña y llevará por nombre Olivia.

Natalia Álvarez descubrió que será mamá de una niña

Los imágenes fueron difundidas por su hermana, la también periodista Shirley Álvarez, quien publicó fotografías y mensajes dedicados a su futura sobrinita.

“Mi preciosa Olivia creciendo”, escribió para felicitar tanto a Natalia como a la bebé.

Para la ocasión, Álvarez vistió un vestido amarillo de corte maternal, mientras que la decoración del evento estuvo marcada por tonos suaves, globos y elementos alusivos a la expectativa del género.

Natalia Álvarez durante la revelación del género de su bebé. (Shirley Álvarez/Cortesía)

El anuncio llega apenas una semana después de que la periodista contrajera matrimonio con el empresario Juan Esteban Varela. La pareja dio el “sí” en una ceremonia civil íntima, de la cual ya han trascendido algunas imágenes en redes sociales.