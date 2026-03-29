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Natalia Álvarez ya sabe el sexo de su bebé y su hermana Shirley ya lo llama por su nombre

Vea el video del tierno momento en que la periodista revela, junto a su familia, si será niño o niña

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Por Cristian Mora
Natalia Álvarez
Natalia Álvarez junto a su hermana Shirley durante la actividad familiar. (Shirley Álvarez/Cortesía)







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Natalia ÁlvarezShirley ÁlvarezRevelación de género
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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