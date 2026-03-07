Naomi y Yokasta Valle revelan qué hace que un hombre deje de gustarles y sus razones sorprenden a más de uno

Las hermanas Naomi y Yokasta Valle compartieron sus historias y risas en un video de TikTok.

Las boxeadoras y hermanas Naomi y Yokasta Valle sorprendieron a sus seguidores al sincerarse sobre las razones “tontas” por las que han dejado de gustarles algunos hombres.

A través de un video publicado en la cuenta de TikTok de Naomi, las deportistas se unieron a una popular tendencia de la red social en la que los usuarios comparten por qué se han alejado de personas que los pretendían.

Yokasta fue la primera en hablar. Contó que se distanció de un hombre porque no sabía besar. “Me fue a dejar a la casa y cuando me iba a dar un beso (pensé) ‘qué beso más feo’”, recordó entre risas.

Por su parte, Naomi comentó que dejó de ver a un hombre porque no tenía tema de conversación. Incluso, recordó que, en esa ocasión, llamó a su hermana para que la recogiera a los pocos minutos de llegar a la cita.

La menor de las Valle también confesó que decidió no seguir saliendo con un muchacho porque olía mal y con otro porque tenía los dientes torcidos.

Yokasta añadió otras curiosas experiencias: explicó que una vez salió con un hombre que en la primera cita le presentó a toda su familia, y otro que le pidió ser su novia frente a otras personas. “Dije que sí por presión social, pero yo no quería”, comentó.

Finalmente, Naomi contó que dejó de salir con un hombre porque seguía a muchas mujeres en redes sociales. “Era el sigueviejas 3.000”, bromeó.

En la sección de comentarios, los internautas reaccionaron sorprendidos y compartieron sus propias anécdotas.

“A mí en la primera cita me pidieron las contraseñas de todas las redes sociales”. “En la primera cita compró comida solo para él y hasta al rato me preguntó si yo quería algo”. “A los dos meses de salir me pidió casarme con él”, relataron algunos usuarios.