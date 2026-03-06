Nancy Dobles felicita a Ignacio Santos y deja ver el apodo especial que le tiene

El reconocido periodista Ignacio Santos recibió una felicitación muy especial de su pareja, la carismática presentadora Nancy Dobles, quien publicó una serie de fotografías acompañadas de un mensaje en sus redes sociales.

El motivo de la celebración son los 64 años que cumple el exdirector de Telenoticias este viernes 6 de marzo. En el mensaje, Dobles escribió: “Feliz cumpleaños a un ser humano maravilloso” y agregó: “Te amo, Manolito”, dejando ver el apodo especial que le tiene al comunicador, con quien comparte su vida desde el año 2012, cuando iniciaron su relación.

En la primera fotografía se observa a Santos abrazando a Nancy en medio de sonrisas y en la mesa se puede observar un pastel y una botella de vino. También, la presentadora de Buen día posteó una foto de Ignacio sentado en el suelo acariciando a su mascota y lo acompañó con el texto: “Te amamos”.

Recientemente, Santos estuvo en el ojo de la atención pública, ya que el pasado 17 de febrero anunció su retiro de Televisora de Costa Rica tras casi tres décadas de pertenecer al canal; ahora, según las fotografías, se le ve tranquilo y feliz recibiendo un nuevo año de vida.