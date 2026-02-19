Nadie fue a ver esto en los toros de Teletica… pero la situación terminó robándose el show

Daniel Montoya se vistió como Cupido para la edición de San Valentín del 'Verano toreado' de Teletica.

La edición del Día de San Valentín del Verano Toreado, de Teletica, se pasó de romántica y sorprendió no solo a los televidentes, sino también a los presentadores del espectáculo taurino de Canal 7.

El sábado 14 de febrero, mientras se realizaba la corrida desde Muelle de San Carlos, el comediante Daniel Montoya, vestido como Cupido, realizó un pase desde las graderías del lugar y se topó con una sorpresa que emocionó a todos.

Conversó con una pareja y se dio la gran casualidad de que el muchacho tenía planeado pedirle matrimonio a su novia; lo hizo en televisión nacional, en un escenario poco común para este tipo de romance.

El joven se llama Steven y su novia, Ingrid. “Steven me dice que él tiene una sorpresa para ella hoy”, expresó Montoya, y de inmediato el muchacho se puso sobre una rodilla para proponer: “Ingrid, ¿te querés casar conmigo?” y le entregó el anillo a la muchacha.

“Sí”, atinó a decir ella l, y de inmediato cerraron la petición con un fuerte beso.

En cabina, tanto Carlos Álvarez como Susana Peña se mostraron emocionados y sorprendidos con la situación.

El momento quedó grabado en cámaras y en las redes sociales de Teletica fue compartido con gran emoción.