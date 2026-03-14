Myrka Dellanos, famosa presentadora de televisión, fue diagnosticada con cáncer: esto fue lo que contó

La periodista y presentadora Myrka Dellanos, ha sido rostro de varios programas de televisión, entre ellos 'La mesa caliente'.

La famosa presentadora de televisión Myrka Dellanos, rostro de programas como Primer impacto y La mesa caliente, confirmó que fue diagnosticada con cáncer.

La periodista estadounidense de origen cubano informó sobre la situación con una amplia publicación en su cuenta de Instagram, en la cual mostró una fotografía suya con la oreja vendada.

“Recientemente me diagnosticaron cáncer en la piel que infiltró la oreja y el oído”, explicó.

Además, agregó que el martes 10 de marzo le realizaron una operación para “sacar el cáncer” y que le pusieron un injerto de piel.

“Estoy agradecida con Dios que ya todo está fuera y creyendo en fe que jamás regresará”, aseveró.

Myrka Dellanos dio la noticia de que fue diagnosticada con cáncer de piel y que se sometió a una cirugía en la oreja. (Instagram)

Según explicó Dellanos, los médicos le comentaron que la enfermedad podría regresar, pero que para evitarlo debe cumplir con un protocolo médico con el que bajará el azúcar y aumentará la proteína.

La publicación de Myrka provocó varios mensajes de apoyo. Sus colegas María Celeste Arrarás y Rodner Figueroa le enviaron sus buenos deseos, así como una pronta recuperación.