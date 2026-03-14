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Myrka Dellanos, famosa presentadora de televisión, fue diagnosticada con cáncer: esto fue lo que contó

La periodista estadounidense de origen cubano se mostró esperanzada en recuperarse

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Por Jessica Rojas Ch.
Myrka Dellanos
La periodista y presentadora Myrka Dellanos, ha sido rostro de varios programas de televisión, entre ellos 'La mesa caliente'. (Instagram)







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Myrka DellanosCáncer
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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