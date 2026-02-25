‘La mesa caliente’ de Telemundo enfrenta fuertes cambios: ¿Qué pasará con Verónica Bastos?

La periodista y presentadora costarricense Verónica Bastos tiene más de 20 años de carrera. Ha trabajado en canales en Costa Rica, pero también en cadenas como Televisa, Telemundo y Univisión.

El programa La mesa caliente de Telemundo, espacio donde figura la periodista y presentadora costarricense Verónica Bastos, ha sufrido fuertes cambios en los últimos meses; entre ellos, la salida de dos de sus conductoras: Myrka Dellanos y Giselle Blondet.

De acuerdo con la revista People, del elenco original que dio inicio al show en el 2022, solo queda la tica en el set, quien actualmente está acompañada por Andrea Meza; sin embargo, en los próximos días habrá nuevas modificaciones en el espacio de entretenimiento.

Este lunes 2 de marzo inicia la cuarta etapa del programa con la incorporación de dos nuevas conductoras, explicó People sin revelar los nombres.

Por lo tanto, Bastos sigue en pie con su trabajo como uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos.

En julio del 2025, la periodista Verónica Bastos figuró en la lista de los 50 más bellos de la revista 'People'. (Archivo)

La costarricense cuenta con más de 20 años de experiencia en la pantalla chica. Bastos ha sido parte de populares programas de espectáculos internacionales como La oreja y Con todo, en Televisa; posteriormente, pasó a formar parte de la cadena Univisión, donde trabajó en producciones como Sal y pimienta, El gordo y la flaca, Lenguilargos y Despierta América.

Tras salir de Univisión, la comunicadora alajuelense logró colocarse en Telemundo, cadena que le ha dado la oportunidad de trabajar no solo en La mesa caliente, sino en La casa de los famosos sin censura y Pica y se extiende, llegando así a las casas de millones de latinos que viven en Estados Unidos.