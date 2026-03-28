Músico costarricense sufre aparatoso accidente de tránsito y su banda hace llamado urgente para apoyarlo

El músico costarricense José Bolaños (segundo de izquierda a derecha), de la banda Stone Dive, fue quien sufrió el accidente de tránsito la madrugada de este sábado 28 de marzo.

El músico costarricense José Bolaños, baterista de la agrupación Stone Dive, sufrió un accidente de tránsito este sábado 28 de marzo en la madrugada, cuando regresaba de un concierto que ofreció el grupo en San Ramón.

La emergencia, según explicó el guitarrista Ari Lotringer, pasó debido a una situación derivada de otro percance que había ocurrido momentos antes en la vía.

“El vehículo de nuestro baterista fue declarado pérdida total, y en él también viajaba el instrumento de nuestro bajista. Afortunadamente, nuestro baterista se encuentra fuera de peligro, aunque presenta algunas fisuras y golpes”, explicó el artista en una publicación que hizo en redes sociales.

El grupo les pidió a sus seguidores apoyo en sus conciertos para sufragar los gastos del accidente, recuperar el bajo eléctrico y ayudar a Bolaños, quien vive de la música.

Este sábado 28 de marzo la banda tendrá un concierto Eremita, Escazú, a las 8 p. m. El espectáculo es un tributo a cinco grandes artistas del grunge. Para esta presentación habrá cambios debido al suceso: los acompañará un baterista suplente.

Después de hoy, tienen programados otros shows. Uno de ellos es el 8 de abril en el Yellow Submarine; el siguiente será el 11 de abril en Oasis, San Pedro, y, por último, el 8 de mayo en London Room.

El grupo además compartió el número de Sinpe Móvil del baterista para quien desee apoyarlo con donaciones: 6316-3139 (a nombre de Mauricio Bolaños).