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Músico costarricense sufre aparatoso accidente de tránsito y su banda hace llamado urgente para apoyarlo

El artista regresaba de un concierto la madrugada de este sábado cuando sufrió el percance. El vehículo fue declarado con pérdida total

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Por Jessica Rojas Ch.
Stone Dive música costarricense
El músico costarricense José Bolaños (segundo de izquierda a derecha), de la banda Stone Dive, fue quien sufrió el accidente de tránsito la madrugada de este sábado 28 de marzo. (Cortesía)







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Música costarricenseStone DiveAccidente
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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