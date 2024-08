Yuri llenó de ‘Euforia’ una noche en la que Alexander Acha apenas ‘presentó credenciales’

Alexander Acha puso toda su energía y calidad artística a disposición de un público que no terminó de calentar. Foto: Jorge Navarro

El concierto de Yuri y Alexander Acha en el Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, presentó dos realidades muy distintas. Por un lado, una diva mexicana consagrada por demás, conquistó al público con sus éxitos; por el otro, el hijo de Emmanuel vino apenas a presentar credenciales con un aforo que no terminó de conectar con su música.

Acha ya había visitado el país en 2012, al calor de sus sencillos Te amo y Amor Sincero, los cuales tuvieron un importante éxito e incluso fueron bandas sonoras de telenovelas mexicanas. No obstante, 12 años después, fue como empezar de nuevo ante un público costarricense que, por lo visto, no continuó siguiéndole el paso a su carrera.

Eso sí, el “hola, mucho gusto” del artista azteca no fue ni mucho menos tímido y el cantante se esmeró por dejar una buena impresión. La banda cumplió, el repertorio aunque en gran parte desconocido fue de calidad y el nivel artístico del intérprete estuvo a la altura de la cita.

Su energía, capacidad vocal, presencia escénica y unas cuantas patadas al aire “sello Emmanuel”, dejaron más que claro que es un digno descendiente del astro mexicano. Sin embargo, los espectadores en la Guácima de Alajuela recibieron con cierta frialdad el espectáculo.

“Ustedes escuchan de los artistas los sencillos, las canciones que ponen en la radio. Pero esas no son las únicas canciones buenas y bonitas que tienen los artistas”, dijo. Aquel comentario, que describió su conexión con el público, fue la antesala de un mix de baladas que quiso dar a conocer.

A pesar de esto, Alexander Acha dio todo de sí y atacó por todos los flancos desde las 6 p. m., hora en que subió a la tarima. Presentó sus canciones más reconocidas, temas de su última producción Las italianas y hasta covers al ritmo de cumbia.

Justamente, en este segmento que incluyó clásicos como Los caminos de la vida y Mil horas, logró el pico más alto de su show, en cuanto a la recepción de los asistentes. El espacio cumbiero contagió el baile a unos cuantos que disfrutaron del sabor latino sin que la situación escalara al grado máximo de “bailongo”.

El cantautor de 39 años cerró su presentación al piano, con su romántico y rotundo éxito Te amo; pieza que como él mismo expresó “no podía irse sin cantar”. Se fue entre una comedida ovación de un aforo que sin desbordarse le agradeció la entrega.

Yuri y la ‘euforia’ que causa más de cuatro décadas de éxitos

Yuri fue todo energía, éxitos y conexión con el público en su concierto en Costa Rica. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion )

Lo de Yuri fue punto y aparte. Por supuesto que se intuía que una artista de tal calibre y con una carrera de más de cuatro décadas de canciones que Latinoamérica atesora en su garganta y corazón, venía a Costa Rica para complacer al público.

Esto no redujo la emoción de ver cómo la diva hizo corear canción tras canción a un Anfiteatro Coca Cola que, por cierto, no terminó de llenarse. Su espectáculo Euforia 2.0 fue un repaso por su trayectoria, interpretado con una voz que no pierde potencia ni encanto y cargado de elementos visuales que elevaron de categoría el show.

“Soy de las pocas ochenteras que todavía sigue cantando y colaborando con gente bonita”, dijo Yuri, quien durante más de dos horas de espectáculo demostró que aquella aseveración no renquea en ni una sola palabra.

Inició con Este es mi chico, en un salto al escenario de una energía tremenda, con un brillante vestuario. Entre sus alocados movimientos y su máscara azul, la cantante mexicana hacía recordar a Blue Beetle, personaje de DC Comics.

Con ese mismo vértigo la acompañó un escuadrón de bailarines que durante todo el concierto complementaron una escenografía llamativa y más que pulida.

Junto a la música y los componentes visuales, brilló un tercer protagonista: el carisma de Yuri para hablar con el público. Con una presencia dominante, espontaneidad, humor y una lengua que no tiene ni un pelo, la estrella azteca realizó varias intervenciones para conversar con los espectadores.

“Aquí estamos, en el sexto piso, íntegra, bella y escultural. Ya quiero ver a las artistas que vienen detrás de mí, a ver. Porque ya saben que las artistas de ahora no quieren envejecer, el ombligo lo tienen de tercer ojo”, bromeó.

Durante toda la noche, Yuri se cambió de vestuario en 11 ocasiones. Foto: Jorge Navarro (Jorge Navarro para La Nacion )

A mitad de la noche y como no podía ser de otra manera, le llegó el turno a la Maldita Primavera. La propia cantante lo definió mejor que nadie: “Yo seré la abuelita de México, que no me falta mucho tiempo, y la tendré que seguir cantando”.

Aquella interpretación no pasó ligera, como versa la letra de tan coreado tema. Con vestidos rosados y unas sombrillas con forma de flores, los bailarines escoltaron a una Yuri que cantó su éxito con la misma calidad vocal que en los 80 y con el señorío que le brinda su experiencia.

En otro momento infaltable, la artista de 60 años dedicó un espacio importante a hablar sobre la fe cristiana que profesa. Antes de interpretar Y tú, ¿cómo estás?, recordó como Costa Rica tuvo un papel importante en aquella época en que los medios, asegura, llenaban sus portadas con una sorprendente noticia: “la Madonna mexicana se convierte a Cristo”

“Esta canción habla de mí, de la Yuri de antes y la Yuri de ahora. Por eso Costa Rica es tan importante para mí. Recuerdo que hace casi 30 años llegué a Costa Rica, en julio de 1995. Me invitaron a un espectáculo cristiano (...) me encantó estar en ese concierto alabando a Dios”, relató y, seguidamente, procedió a cantar su “canción favorita”.

Tras ese segmento espiritual, en el que aseguró que “vivimos los tiempos finales” y se manifestó alegre de saber que colegas como Daddy Yankee o Farruko han realizado su conversión al cristianismo, cambió la nota e hizo gala de sus raíces mexicanas.

Acompañada por un mariachi, se echó su palomazo ranchero empezando con Costumbres y pasando por Fue un placer conocerte y Llorar, temas en los que colabora con sus compatriotas Carín León y Lucero.

La azteca concluyó su enérgica y aplaudida noche con un popurrí de sus canciones más movidas como El apagón. Y es que, con Yuri ¡qué cosas suceden! Si no, que lo confirme el aforo del Anfiteatro Coca Cola del Parque Viva, que cantó, bailó, se rió y hasta recibió una prédica cristiana; todo gracias a la euforia de la diva.