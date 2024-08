Yuri en Costa Rica: ‘Dios me dio el equilibrio para ser cristiana, pero no soy perfecta’

La mexicana Yuri tiene una relación muy íntima con Costa Rica. Hace muchos años, en una de sus primeras visitas al país y cuando apenas estaba convirtiéndose al cristianismo, la popular artista vivió en suelo tico una experiencia de fe que le cambió la vida. De cara al concierto que la cantante presentará en Parque Viva, el sábado 10 de agosto, ella compartió con La Nación este significativo pasaje de su existencia.

La intérprete de la Maldita primavera llegará al escenario del Anfiteatro Coca-Cola como parte de su gira internacional Euforia 2.0, que ya tiene más de dos años llevándola a varios países para cantar sus éxitos. Ese día, la jornada estará cargada de música romántica, ya que el mexicano Alexander Acha (el hijo de Emmanuel) también se sumará a este espectáculo, que además de rendirle un tributo al amor, es también una buena excusa para celebrar por adelantado el Día de la Madre.

En la charla con este medio, Yuri habló sin tapujos, como es su costumbre, sobre aspectos personales de su vida, así como del espectáculo que presentará en nuestro país. A continuación, un extracto de la entrevista.

‐El público de Costa Rica la quiere muchísimo, ¿qué ha significado este apoyo a lo largo de su carrera y qué recuerdos tiene del país?

‐De Costa Rica tengo muchos recuerdos muy bonitos, pero sobre todo, uno de los más significativos, fue cuando me acerqué a Cristo hace 29 años y fui por primera vez a un concierto cristiano que fue en Costa Rica. Me sorprendí porque el lugar estaba lleno de puros jóvenes y todos cantándole a Dios (...) Yo estaba recién convertida y me impacté (...) En ese entonces me pareció increíble y me enteré de que Costa Rica era un país con muchos cristianos y me encantó esa experiencia.

‐En este concierto también estará Alexander Acha, ¿tiene alguna relación con él o con su papá Emmanuel?

‐Sí, por supuesto, me llevo con los dos. Son gente que quiero muchísimo. Emmanuel ha sido mi compañero y amigo de toda la vida y, obviamente, si quiero al tronco, quiero a las ramas. Me va a dar mucho gusto ver a Alexander ahí, él tiene una carrera muy bonita y canta precioso, igual que el papá.

‐Hablando de los conciertos que ha tenido en Costa Rica, ha traído puestas en escena con muchos vestuarios futuristas, además de otros más íntimos y románticos. ¿Qué se puede esperar para este nuevo show?

‐Son 11 cambios de vestuario y una estampa mexicana; es la primera vez que voy a Costa Rica con un mariachi. Me van a ver cantar ranchero a través de la tecnología con duetos virtuales, uno de ellos es con Carín León; sé que la música mexicana en Costa Rica gusta muchísimo. Aparte, estarán todos mis éxitos desde el inicio, todas mis baladas.

‐Usted es una artista que se ha caracterizado por siempre hablar sin tapujos sobre temas como adicciones, su fe cristiana y demás. ¿Cómo incide este nivel de transparencia con el público en sus presentaciones artísticas? ¿Cómo es vivir sin miedo al qué dirán los demás?

‐Definitivamente, eso te lo da Jesucristo. El ser humano siempre quiere guardar esa parte oscura que todos tenemos y, sobre todo, los artistas. Yo he sido una mujer que a través de Dios habla sin tapujos porque sé que esa Yuri ya no existe, ahora soy una nueva persona. Platico mis intimidades no para que me pongan en un pedestal o como una diosa o la santa Yuri, sino para que el público vea que los artistas no somos santos y tenemos la necesidad tanto de ser artistas como no artistas.

‐¿Cómo ha logrado equilibrar la vida íntima y la carrera con lo que proyecta a sus seguidores?

‐Ese equilibrio me lo ha dado Dios. Soy una persona que está en un medio muy bonito, pero es un medio muy difícil. Dios me ha dado el equilibrio para ser cristiana, pero tampoco soy perfecta. Dios quiere que lleguemos a la perfección, pero es un proceso de tiempo y siempre estoy aprendiendo y buscando su presencia.

Concierto de Yuri en Costa Rica

‐¿Cómo ha manejado el peso de ser una de las voces femeninas más reconocidas de Latinoamérica y cómo seguir con la barra alta?

‐Me ha ayudado mucho que soy una persona muy apasionada en mi carrera. Amo mucho lo que hago, soy muy disciplinada y, obviamente, eso me ha ayudado a estar ahí. Me exijo mucho, no soy conformista. Soy ochentera, tuve muchos éxitos en esa época (...) pero creo que para seguir en el gusto del público hay que seguir aprendiendo, ensayando y seguir gastando en shows (...) Para llegar a este punto y nivel hay que trabajar mucho, para estar en la palestra se requiere de mucha disciplina.

”Desde niña siempre me gustó lo difícil, siempre me salí del montón y eso es lo que me ha llevado a ser una artista ochentera que sigue vigente. Sigo haciendo duetos con gente joven, con gente de mi edad, de otros géneros”.

La mexicana Yuri adelantó que para su nuevo concierto en Costa Rica presentará 11 cambios de vestuario, rancheras y sus éxitos de la balada romántica. (Facebook Yuri)

Detalles del concierto de Yuri y Alexander Acha en Costa Rica

El espectáculo ‘Música con amor’, que presentará en el escenario del Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva a los mexicanos Yuri y Alexander Acha, está programado para este sábado 10 de agosto, a partir de las 7 p. m.

Todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son:

¢79.000: Golden Circle 102.

¢69.000: Golden Circle lateral.

¢59.000: Sector 400 central.

¢52.000: Sector 400 lateral.

¢49.000: Sector 500 central.

¢39.000: Sector 500 lateral.

