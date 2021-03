-En realidad estábamos invitados los cinco nominados. Cuando me enteré de la invitación a la primera que le escribí fue a Kany (García) porque somos muy buenas amigas, la quería invitar a mi casa, pero ella me dijo que no pensaba ir porque todo fue muy repentino y viajar en media pandemia es un esfuerzo un poquito incómodo. Los demás decidieron no ir. Kany me decía que iban a ganar Bad Bunny o Ricky (Martin).