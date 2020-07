“Cuando se me propuso hacer este concierto me pareció interesante la idea porque es una manera de llegar a los hogares de las personas sin que tengan la necesidad de salir, además es una oportunidad para cantarle a Costa Rica y me encanta. Es importante difundir el arte a través de esta plataforma que por dicha existe en momentos en que por la pandemia no tenemos oportunidad de asistir a conciertos”, dijo la artista desde Alemania, en una llamada con Viva.