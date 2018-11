“Realmente no puedo opinar porque no estuve en el concierto. No han subido videos para valorar de qué se queja la gente. La gira lleva 94 presentaciones y probablemente este desgaste físico puedo causar descontento en fans. Me parece que van a haber picos fuertes y no en Luis Miguel sino en artistas a los que les cobra factura tener tantos conciertos continuos. No podemos devaluar lo que viene para Latinoamérica por lo que pasó anoche”, aseveró.