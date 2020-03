“Lo uso muy seguido porque, cuando estoy en la casa, y no quiero que se malinterprete, me gusta un tipo de jazz liviano. Como estamos tratando de no poner a Miles Davis o música propositiva de este género, este canal es una buena opción. No es música de ascensor ni de supermercado; es música tocada bien escogida. La pongo cuando estamos trabajando algo técnico o burocrático, o cuando estamos limpiando la casa o recibimos visitas. Es música relajante, recreativa, de acompañamiento. Este sitio no te exige una interacción de tú a tú con la música”.