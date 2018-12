“Cuando se piensa en Navidad usualmente se habla de Cascanueces. Uno pensaría que el lago no tiene relación con la época, pero lo hemos incluido porque yo todos los diciembres disfrutaba mucho de un programa de radio que ponía en Cartago a las 7 de la mañana. Contaban muchos cuentos que se me quedaron grabados y, así como yo me fascinaba con esas historias, yo quiero contarle este cuento al público: una historia realmente mágica con música hermosísima”, adelanta Gutiérrez.