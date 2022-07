Shawn Mendes le pone pausa a su gira mundial por su salud mental

Shawn Mendes necesita un respiro, de entrada serán tres semanas en las que el cantante canadiense de 23 años se mantendrá alejado de los escenarios, de manera que le puso pausa a su gira mundial Wonder.

El intérprete de Treat You Better se sinceró con sus casi 70 millones de seguidores en Instagram y compartió que no atraviesa por su mejor momento, por lo que se dará un descanso de tres semanas, para empezar.

Shawn Mendes, de 23 años, ya ha hablado sobre temas de ansiedad y problemas de salud. (Scott Roth/Scott Roth/Invision/AP)

“Me rompe el corazón tener que decir esto, pero desafortunadamente voy a tener que posponer las próximas tres semanas de presentaciones por Uncasville, CT, hasta nuevo aviso”, se lee al inicio de su mensaje.

Mendes expresó que desde los 15 años ha estado de un escenario en otro, y confesó que siempre le ha costado trabajo estar lejos de su familia y amigos, y aunque anteriormente también se dio un respiro y se alejó del trabajo artístico, considera que su regreso fue prematuro.

“He estado de gira desde que tenía 15 años y, para ser honesto, siempre fue difícil estar en la carretera lejos de amigos y la familia. Después de unos años fuera de la carretera, sentí que estaba listo para volver a sumergirme, pero esa decisión fue prematura y, por desgracia, el peaje del camino y la presión me alcanzaron y llegué a un punto de ruptura”, explicó.

El intérprete quiere concentrarse en su salud mental, y prometió que cuando tenga claridad de lo que hará con su vida, promete avisarle a sus fanáticos y volver al escenario.

“Necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidar de mí y de mi salud mental, ante todo. Tan pronto como sepa qué haré, prometo que se los diré, los quiero”, finalizó.

No es la primera vez que Shawn, exnovio de Camila Cabello, habla de temas de salud mental, hace unos meses compartió una reflexión en Twitter sobre la sensación de estar “volando o ahogándose”, y cuestionó si eso se siente a los 20 años.

En 2018, le dijo al presentador Zane Lowe, de Apple Music, que su canción In My Blood se refería a aprender a lidiar con la ansiedad.