Shawn Mendes surfea en playas de Costa Rica... y lo comparte con el mundo

Las publicaciones en redes sociales del cantante canadiense Shawn Mendes, la tarde de este domingo 21 de noviembre, han dejado ver lo bien que la está pasando en Costa Rica.

El intérprete de Stitches subió a su cuenta de Instagram una historia donde se le puede ver relajado caminando por una playa; mientras que otro video aparece mostrando el mar.

Además, publicó tres fotografías en las que se le observa surfeando. En el post el artista agradece al fotógrafo costarricense Heiner Castillo por haberlo retratado mientras se encontraba en el mar.

El fotógrafo costarricense Heiner Castillo capturó a Shawn Mendes surfeando en una playa costarricense. (Heiner Castillo/Captura Instagram)

Shawn Mendes se encuentra en Costa Rica desde el pasado viernes 19 de noviembre. Así lo confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería ante consulta de este medio.

Pese a que la ley de protección de datos no permite saber el lugar por donde entró el cantante a Costa Rica usuarios en redes sociales afirmaron que lo han visto en Guanacaste, específicamente en Nosara.

El arribo del cantante a suelo nacional se da tan solo unos días después de que tanto él como Camila Cabello anunciaran por medio de sus redes sociales su ruptura sentimental, tras dos años de noviazgo.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca”, se lee en el mensaje que firman ambos y compartieron en redes sociales.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos como mejores amigos. Apreciamos su apoyo desde el principio y avanzando”, agrega el post.

Según han reportado medios internacionales como E! fue precisamente Shawn quien decidió ponerle punto final a su relación con la cantante cubana, con quien comparte éxitos musicales como Señorita y I Know What You Did Last Summer.

En cuestión de un par de horas, el post de Shawn Mendes surfeando en Costa Rica ha alcanzado cerca de cuatro millones de likes.