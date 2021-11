Shawn Mendes está en Costa Rica, tras su ruptura con Camila Cabello

¿Será que Shawn Mendes vino a Costa Rica a sanar su corazón tras el final de su noviazgo de dos años con la también cantante Camila Cabello? Es una posibilidad, pero lo cierto es que el intérprete canadiense de 23 años está de visita en nuestro país, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería ante consulta de este medio.

Mendes ingresó a suelo tico el viernes 19 de noviembre, un día después de que él y Camila informaran de manera oficial el término de su relación. La ley de protección de datos no permite saber el lugar por donde entró el cantante a Costa Rica, pero usuarios de redes sociales afirman que lo han visto en Guanacaste y circula una foto que se habría tomado con una admiradora en un aeropuerto.

Shawn y Camila anunciaron en sus cuentas de Instagram que habían decidido cerrar su etapa como pareja, pero que seguirían siendo los mejores amigos.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca”, escribieron en el mensaje que firmaron ambos.

Fue en el verano del 2019 cuando Cabello y Mendes hicieron pública su relación. Juntos grabaron el tema Señorita, lanzado en junio del 2019, poco antes de revelar que eran pareja. Con esa misma canción aparecieron juntos en el video musical y en entregas de premios, como los American Music Awards.

La historia del canadiense, de 23 años, y de la cubana-estadounidense, de 24, se remonta a años atrás, pues incluso colaboraron musicalmente antes de ser pareja en el sencillo I Know What You Did Last Summer, lanzado en 2015.

Camila Cabello y Shawn Mendes eran pareja desde el 2019. Foto: Instagram.

Noticia en desarrollo