Camila Cabello y Shawn Mendes terminaron su noviazgo

La relación de una de las parejas más mediáticas dentro de la música, la de los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello, llegó a su fin.

A través de sus historias de Instagram ambas figuras detallaron “que se cierran una etapa como pareja”, pero aseguran que continuarán siendo amigos.

“Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero el amor por el otro como humanos es más fuerte que nunca”, se lee en el mensaje que firman ambos.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos como mejores amigos. Apreciamos su apoyo desde el principio y avanzando”, finaliza el texto.

El anuncio toma por sorpresa a sus fans, pues hace tan solo algunos días la pareja había compartido la celebración de Halloween y Día de Muertos, según documentaron en la misma red social el pasado 31 octubre. Ese día celebraron muy a la mexicana, pues se disfrazaron de catrín y catrina.

Camila Cabello y Shawn Mendes eran pareja desde el 2019. Foto: Instagram.

Fue en el verano del 2019 cuando Cabello y Mendes hicieron pública su relación. Juntos grabaron el tema Señorita, lanzado en junio del 2019, poco antes de revelar que eran pareja. Con esa misma canción aparecieron juntos en el video musical y en entregas de premios como los American Music Awards.

La historia del canadiense, de 23 años, y de la cubana-estadounidense, de 24, se remonta a años atrás, pues incluso colaboraron musicalmente antes de ser pareja en el sencillo I Know What You Did Last Summer, lanzado en 2015.

Esa canción fue la primera que Camila coescribió con alguien sin saber que Shawn se convertiría en su pareja. Apenas el mes de setiembre la cantante había hablado con Telemundo sobre cómo sabía que estaba enamorada de alguien.

“Me dan ataques de ansiedad, casi casi... cuando empecé a salir con Shawn estaba súper nerviosa, tuvimos que compensar con mucho tequila, pasamos creo que siete meses borrachos”, bromeó.