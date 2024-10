Shakira reprograma shows en Estados Unidos y Canadá por alta demanda

(BUDA MENDES/Getty Images via AFP)

Shakira es una artista de renombre internacional, cuya carrera no ha parado de crecer desde los años 90. Aun así, la cantante se sorprendió al ver cómo sus fanáticos agotaron las miles de entradas de sus conciertos en Norteamérica en cuestión de minutos.

Esta extraordinaria demanda la obligó a cancelar sus próximos espectáculos para cambiar de recintos y llevar Las mujeres ya no lloran World Tour a estadios de mayor capacidad.

El anuncio se produjo semanas después de que la colombiana revelara el inicio de la gira, que tenía conciertos programados en Estados Unidos y Canadá para noviembre y diciembre de 2024. Ahora, estos espectáculos serán cancelados y reprogramados para mayo de 2025, ya que la previsión de venta de entradas resultó insuficiente.

La artista utilizó su cuenta de Instagram para comunicar los cambios y no tardó en agradecer a sus fanáticos por convertir su sétima gira en la producción “más importante” de su carrera. El lunes anunciará el nuevo cronograma para Norteamérica.

“Mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas (...). Gracias de corazón por apoyarme en este momento de mi carrera. Sé que muchos de ustedes han hecho grandes esfuerzos para formar parte de estos conciertos.

”Su comprensión y cariño significan muchísimo para mí y me ayudan a seguir rompiendo barreras. Los espero con ansias para celebrar juntos. Prometo darles todo de mí y ofrecerles el show más especial de mi vida” agregó la cantautora.

Por el momento, las fechas de los conciertos pactados para Latinoamérica permanecen intactas. Según reportó El País, ha vendido más de 800.000 tiquetes en total, completando el aforo de 17 espectáculos entre Colombia, Brasil, Perú, Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

Shakira se presentó en Coachella 2024 con una actuación destacada, marcando la jornada con su energía y carisma. (MATT WINKELMEYER/Getty Images via AFP)

La posibilidad de un concierto de Shakira en Costa Rica

El pasado 26 de setiembre, Costa Rica fue sacudido con la alerta de un posible concierto de la colombiana en el sitio web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). No obstante, esta información solo confirma que una empresa solicitó el permiso para la preventa de entradas y no garantiza que el evento se lleve a cabo.

De hecho, en ocasiones anteriores, el ministerio autorizó eventos que finalmente no se concretaron, como ocurrió con el concierto de Pearl Jam, anunciado para setiembre de este año, pero que no se realizó.

El tour de Las mujeres ya no lloran en Latinoamérica comenzará el 11 de febrero de 2025 en Río de Janeiro, Brasil, y continuará en países como Perú, Colombia, Chile y Argentina. El último espectáculo confirmado será el 19 de marzo en México.

Si bien es posible que se añadan más fechas a la gira, Shakira aún no ha proporcionado detalles ni pistas al respecto. No obstante, los rumores sobre un concierto de la intérprete de Antología y Moscas en la casa en Costa Rica continúan, ya que, según la publicación del MEIC, el espectáculo sería el jueves 27 de marzo de 2025 en el Estadio Nacional. Esta fecha no coincide con otras de sus presentaciones programadas.

Durante esta gira, la barranquillera interpretará sus nuevos éxitos y también realizará un recorrido por sus grandes temas con un montaje futurista con tecnología y efectos especiales.

