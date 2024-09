Rozalén y el peso de mover mil emociones en concierto: ‘Luego de los shows me duele la cabeza’

Una vez más, la cantautora española Rozalén les cantará con todo su amor a sus fans ticos, gracias al concierto que presentará en Costa Rica el 1.º de octubre, en el Teatro Auditorio Nacional del Museo de Los Niños. La artista regresa a nuestro país con El Abrazo, su nuevo disco.

Sobre este espectáculo, su nueva producción de estudio y la relación que la une con Costa Rica, habló con La Nación un día después de saber que fue nominada en dos categorías para los próximos premios Latin Grammy: mejor disco de canción de autor por El Abrazo y mejor canción de autor por Entonces.

“Estamos de celebración”, dijo muy emocionada la intérprete antes de comenzar la entrevista.

El espectáculo que dará en suelo tico será el primero de la gira que la llevará a recorrer Latinoamérica con su nuevo material discográfico, así que para ella esta presentación tiene una relevancia especial.

“Vamos con toda la fuerza a llevar este abrazo. Las otras veces que hemos estado en Costa Rica ha sido muy bonito, la gente nos cuida muchísimo. Tuve la suerte también de estar de vacaciones allí hace unos años, entonces me recorrí mucha parte del país y, por lo tanto, tengo muchísimas ganas de volver a tener a su gente delante para cantarles”, expresó.

Sobre el disco El Abrazo, ella manifestó que motiva a expresar amor de una manera física y cercana, pese a que hace unos años se nos prohibió hacerlo por causa de la pandemia.

“En esos tiempos hostiles, sentía que tenía que reivindicar el abrazo, que mejora la calidad de vida de las personas”, recordó Rozalén.

“Es quizá el disco más emocional que he hecho, porque me ha tocado en una época de mi vida en la que he tenido que despedirme de muchos seres queridos. En Costa Rica vamos a pasar por estilos muy diferentes con el fin de que para la gente y nosotros sea como un viaje, uno que te lleva de la risa al llanto y al baile”, explicó.

Rozalén dijo que en su concierto en Costa Rica constará de una primera parte más emotiva, y que luego ella y sus músicos montarán un fiestón.

“Costa Rica significa mucho para mí desde la primera vez que fui a cantar porque es impactante que haya gente tan lejos de tu casa que te quiere, que sepa de tu vida; es un milagro maravilloso. Queremos entregar el alma y dejarnos la piel para devolver un poquito de todo ese cariño que recibimos”, comentó la artista.

El peso que carga Rozalén en sus shows y que no faltará en Costa Rica

Curiosamente, llevar al público por ese vaivén de emociones genera una carga en Rozalén, ya que ella, al interpretar el show, también viaja por todos esos sentimientos.

“En el escenario río, lloro, sudo, bailo, salto, hago de todo. Es como si la vida estuviera concentrada en dos horas y, bueno, hay canciones bastante fuertes, sobre todo cuando le canto a la muerte, pero hay otras que son divertidísimas”, dijo.

Además, agregó que a ella le gusta conversar sobre temas profundos con su público y que sus espectáculos son un “dos en uno”: concierto con terapia.

La española Rozalén acostumbra entregar una carga grande de emociones, las cuales van de la alegría a la tristeza. (Archivo)

Sin embargo, la española reveló que, después de bajar de la tarima y haberse entregado completamente al público y a la música, lleva sobre sus hombros un gran peso por cargar, debido a todas esas emociones que saltaron en el escenario.

“Me pasa mucho que después de los conciertos me da como un dolor de cabeza tremendo. Necesito mojarme las manos y la cara y dejar que el agua corra y se lleve toda la intensidad que he vivido. Lo que pasa es que al estar cantando tengo muchas almas ahí mirándome, y todas las sensaciones se multiplican porque estamos sintiendo en comunidad”, afirmó.

Hablando de esa comunidad que menciona Rozalén, ella se destaca desde hace varios años por hacer que sus conciertos sean inclusivos, y por eso está acompañada por una intérprete del lenguaje de señas que transmite sus letras a las personas no oyentes.

“Llevamos como unos 15 años juntas, es una marca de la casa. Lo innovador con ella es que es protagonista conmigo, es parte esencial del espectáculo y me parece importante no solo para la comunidad sorda, sino que es correcto que los que oímos nos acostumbremos a ver un intérprete para darnos cuenta de que nuestra realidad no es la única”, expresó.

Beatriz Romero (de negro) ya había estado en un concierto en Costa Rica. Ella es la intérprete de lenguaje de señas que acompaña a Rozalén en sus espectáculos. (Archivo)

En el escenario es una comunión entre varios personajes. Rozalén, sus músicos y la intérprete trabajan en amalgamar el show para que el público disfrute intensamente.

“Esta vez, a Costa Rica, vamos en formato acústico; es un formato más íntimo, pero igual divertidísimo”, contó la española, confirmando que estará acompañada por dos guitarristas, un acordeón y la intérprete de lenguaje de señas.

Rozalén en concierto en Costa Rica

El concierto de Rozalén en el Auditorio Nacional es solo para 650 personas, por lo cual es recomendable comprar las entradas con tiempo. La artista presentará su disco El Abrazo, pero como es su costumbre, hará un repaso por las canciones de su carrera.

El recital iniciará a las 8 p.m. Las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y localidades son ¢46.000 (segundo piso) y ¢57.000 (primer piso).

