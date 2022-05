Rock Fest 2022: Sin Paredes y su rock cristiano estarán en el encuentro musical

Como el rock es para todos, la icónica banda nacional Sin Paredes -una agrupación que combina la fortaleza de las guitarras eléctricas con un mensaje positivo y de alabanza, estarán este sábado 14 de mayo en al alineación de artistas del Rock Fest, que se celebra su 25 aniversario.

A partir de las 10 a. m., el Rock Fest se realizará en Parque Viva, en La Guácima, y Sin Paredes es una de las bandas de apertura del evento. Ellos se presentarán a las 12:15 p. m. en el escenario que se ubicará en el Centro de Eventos Printea, tarima que compartirán con una lista de grupos con propuestas muy variadas como La Versión Extendida de las Cosas, Bufonic, Adrenal, The Great Wilderness, Federico Miranda/Baula Project, Inconsciente Colectivo, Mimayato, Tropa 56, Mekatelyu, Santos y Zurdo, Los Waldners, Endemia, Alphabetics, Mentados y Nakury y Barzo.

El grupo Sin Paredes está formado por Alberto Chaves, Hugo Soto, Magdiel Loría y Jesús Chaves. (Cortesía)

[ Rock Fest 2022: Vea aquí el horario de las bandas en las tres tarimas ]

Esta es la primera presentación de Sin Paredes en un Rock Fest, pero su hoja de vida en la música es amplia. La agrupación nació a mediados de los años 90, gracias a la idea del guitarrista Alberto Chaves (ex-Distorsión), quien organizó una banda de corte acústico en una iglesia cristiana.

“Llegamos a la iglesia y vimos que esta tenía un corte muy artístico. Pero resulta que en la iglesia había mechudos, gente con tatuajes y piercings que también escuchaba rock”, recordó Chaves.

“En la iglesia me di cuenta de que existía un mundo de cristianos que también les gustaba el rock, había bandas, festivales artísticos, mimo, arte y pintura y me enamoré de eso. Uno convierte el alma y el corazón para seguir a Dios y también decidí, además de convertirme, seguir haciendo rock porque me gustan las guitarras potentes”, agregó el productor musical.

Para el artista, más que un grupo cristiano, lo correcto para referirse a su banda es decir que son personas cristianas que siguen el Evangelio de Jesús y que hacen rock and roll, sin etiquetas.

“Somos cristianos que nos reunimos con un objetivo común que, para nosotros, es compartir música y dejar una enseñanza”, afirmó.

Sin Paredes comenzó con Chaves en la guitarra, Carlos Mestayer en la voz y el bajista Hugo Solano, y durante en el camino hubo varios bateristas. Con el pasar de los años, cuando las reponsabilidades cambiaron y los hijos llegaron, el grupo tuvo varios cambios, incluso se mantuvo vigente sin Chaves.

[ Rock Fest 2022: 10 regresos imperdibles de bandas clásicas de rock tico ]

Desde su nacimiento y hasta la actualidad, Sin Paredes publicaron dos discos de larga duración: Hechos de barro y Sin Paredes, ahora están trabajando en su tercera producción de estudio con el regreso de Chaves y Soto. Además se incorpora una nueva voz, la de Magdiel Loría, y la presencia en la batería de Jesús Chaves, hijo de Alberto. Para el Rock Fest se suma en los coros Fabiola, también hija de Alberto.

“Recuerdo que en nuestros inicios nos echaron de un par de iglesias porque la gente se asustó. El rock en Estados Unidos era muy común, pero en Costa Rica no. Cuando me convertí yo tocaba rock y cuando empecé el grupo en la iglesia quería que siguiera por esa línea. Cuando hicimos nuestras canciones ‘cristocentristas’ salimos a la calle con el objetivo de evangelizar a partir de nuestra música”, recordó Chaves.

Su llegada al Rock Fest fue algo del destino. El productor Ernesto Aducci contactó a Chaves para invitarlo a ser parte de la alineación pero con la banda Distorsión; sin embargo, no se pudo llegar a un acuerdo con el cantante de dicho grupo y Chaves le propuso a Aducci ir con Sin Paredes.

“Estamos muy agradecidos con Aducci por la oportunidad de compartir espacio en un lugar donde van a tocar colegas con los que hemos trabajado durante muchos años”, finalizó el músico.

Si todavía quiere asistir al Rock Fest, todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).