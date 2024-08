Noel Gallagher, de Oasis, ‘reveló’ a unos niños por qué se peleó con su hermano Liam

El regreso de Oasis es un hecho y Noel Gallagher ya dio sus primeras declaraciones sobre el reencuentro de la banda. No fue en una conferencia de prensa, tampoco hubo fotógrafos, periodistas, ni demasiadas preguntas.

Fue algo más bien casual en la tienda Stone Island de Londres, cuando al pagar cuatro niños, hijos de Steve Sheward, un fan de Oasis, se acercaron a cuestionar al cantante.

Sheward le explicó a sus hijos que Noel era parte de la banda que tanto le gustaba y los niños procedieron a hacer el resto. El momento quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales. En la grabación se ve a uno de los pequeños decirle que si era cierto que volvería a tocar con su hermano, a lo que el cantante le responde que sí. De inmediato, otro de los niños pregunta: “¿Por qué te peleaste con tu hermano?”

Oasis se separó hace 15 años, luego de una pelea entre Liam y Noel Gallagher. (IG Oasis/IG Oasis)

Noel, sin pensarlo dos veces y con toda seriedad, le respondió: “Porque me robó mi osito de peluche”. El niño responde de inmediato: “¡Estás mintiendo!”.

“No miento. Lo robó en 1978″, dijo Noel.

La respuesta no convenció a uno de los niños, quien en ese momento cargaba un peluche de Winnie the Pooh, quien molesto le respondió: “Eres un impostor. ¡Hasta luego!”; mientras tanto, todos se rieron en el lugar.

Pero la conversación no quedó allí, pues los niños y el cantante continuaron su conversación afuera de la tienda. De hecho, se ve a uno preguntándole si el Rolls Royce negro que está parqueado al otro lado de la calle es suyo.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher han desatado la euforia de los fans de Oasis desde el domingo 25 de agosto, luego de que en las redes sociales y la página web de la banda se publicara una imagen animada en la que se veía un “27.08.24″ y un “8am”. Dicho post encendió los rumores de su regreso a los escenarios.

Fue el martes 27 de agosto cuando la banda, conocida por éxitos de los 90 como Wonderwall y Stop Crying Your Heart Out, confirmó que estaba de vuelta y que realizará la gira Oasis Live ‘25, el próximo 2025. Esta comenzará el 4 de julio y recorrerá varias ciudades de Reino Unido.

Oasis fue una banda de rock inglesa muy popular, que vendió millones de discos y obtuvo varios récord Guinness durante la década de 1990 e inicios de los 2000. Sin embargo, el grupo se separó en 2009, tras una fuerte discusión entre Noel y Liam, minutos antes de subir al escenario del festival parisino Rock en Seine.

La famosa discusión vino a poner el punto final de una larga cadena de desencuentros, muchos de ellos con golpes e insultos de por medio.