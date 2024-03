Natalia Jiménez antes de su concierto en Costa Rica: ‘Quiero seguir 20 años más, no me jubilen’

La música romántica cuenta con Natalia Jiménez como una de sus más fieles representantes. La interpretación de la española es como una caricia a los sentidos, que Costa Rica volverá a sentir en el Palacio de los Deportes, este viernes 8 de mayo.

En el país, Jiménez cantará en concierto para celebrar sus 20 años de trayectoria en Costa Rica.

Antología es el nombre de la gira que ha llevado a la artista a realizar más de 80 conciertos, en los que ha hecho un recorrido por los éxitos no solo de La Quinta Estación, grupo del cual fue vocalista, sino también de su carrera como solista.

Sobre su llegada a nuestro país, Jiménez comentó en una entrevista con La Nación que se siente muy emocionada por volver a cantarle a sus fans ticos. “Estaba como loca por anunciar la fecha”, dijo.

Jiménez agregó que su público costarricense siempre la ha querido mucho, por lo que asegura que este reencuentro será de gran alegría para ella.

La española Natalia Jiménez fue vocalista de La Quinta Estación entre 2001 y 2010. Después retomó su carrera como solista. Ella vendrá a concierto en Costa Rica este fin de semana. (Cortesía)

Jiménez manifestó que volver a interpretar sus éxitos, es agradecer a la música que la erigió en toda una estrella. “Estas canciones son parte de mi vida, cuentan la historia de mi vida. Lo mismo pasa con el público que las acogió en momentos especiales y les traen recuerdos”, afirmó. Algo que emociona y sorprende a la intérprete es darse cuenta de que sus piezas siguen teniendo el mismo impacto que cuando las estrenó.

Natalia confesó que su vida ha sido una linda aventura, aunque repleta de retos que al inicio no se esperaba. Por ejemplo, dejó su país natal para cumplir sus metas, una decisión que asegura fue una de las mejores que tomó. “Estoy con todas las ganas de seguir adelante, de seguir 20 años más, si me lo permiten. No me jubilen todavía”, comentó entre sonoras carcajadas al teléfono.

Curiosamente, por esas ganas de seguir, es que Natalia no se estanca en un solo género; lo que demostró en el disco que publicó recientemente, presentando tres canciones nuevas muy alejadas de la interpretación por la que el público la conoce. En esta producción, la artista optó por darle voz a temas de rock y del regional mexicano, estas últimas, de sus favoritas.

Esa experimentación no es algo al azar, sino una pasión por todo tipo de música, algo que desde muy pequeña traía la cantante. “A la hora de cantar lo que más me gusta es la música regional mexicana. Pero me gusta experimentar porque al final siento que cuando tienes una mente creativa y te gusta escuchar diferentes tipos de música, pues también hay que expresarlo”, agregó.

Justamente por esa versatilidad es que, en su show en Costa Rica, Jiménez prometió que más allá de sus éxitos habrá canciones icónicas de la música en español, entre ellas El Rey.

La música regional mexicana es una de las más grandes pasiones de la cantante Natalia Jiménez. Ella aprovechará su concierto en Costa Rica para interpretar algunos temas en este género. (Cortesía)

Natalia Jiménez y el agradecimiento a La Quinta Estación

La etapa que vivió Natalia Jiménez como cantante de La Quinta Estación no quedará fuera de este repaso por su trayectoria. Temas como El sol no regresa o La frase tonta de la semana sonarán sí o sí en el escenario del Palacio de los Deportes.

“La Quinta Estación fue el grupo en donde yo pude lucirme”, aseveró. Además, reconoció que en la agrupación fue donde pudo dar sus primeros pasos para grabar sus propias composiciones.

“Fue la primera vez de muchas cosas en mi vida y me dio la experiencia para todo lo que he hecho”, agregó.

Detalles del concierto de Natalia Jiménez en Costa Rica

El concierto de Jiménez en Costa Rica iniciará a las 8 p. m. Todavía quedan entradas disponibles a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios y las localidades son: ¢58,000 (platea preferencial), ¢45,000 (segundo piso preferencial) y ¢35,000 (lateral este y lateral oeste).

Además, la producción informó que la boletería del recinto estará abierta el viernes a partir de las 11 a. m., pensando en quienes deseen comprar sus tiquetes antes del concierto.