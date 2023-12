Natalia Jiménez presentará concierto en Costa Rica e incluirá sus éxitos con La quinta estación

La lista de artistas que visitarán Costa Rica en el 2024 sigue creciendo. El nombre más reciente que se anotó es el de la cantante española Natalia Jiménez.

La intérprete de éxitos como Creo en mí dará un concierto el próximo 8 de marzo, en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

El show, producido por Interamericana de Producciones, forma parte de la gira Antología 20 Años Tour, que la afamada cantante realizará para celebrar sus dos décadas de trayectoria artística. Ella asegura que es la gira “más ambiciosa” de su carrera.

En Costa Rica, Natalia Jiménez complacerá a sus fans con los mejores temas de su carrera.

De hecho, este tour incluirá no solo los temas que ella ha hecho famosos en solitario, sino las canciones que llevó al éxito cuando formaba parte de La quinta estación. De esta forma, La frase tonta de la semana, Me muero y El Sol no regresa serán parte del repertorio de la española.

Las entradas para este concierto estarán disponibles por medio de la página web Eticket.cr a partir del 18 de diciembre, en una preventa especial para tarjetahabientes de American Express que acabará el 19 de diciembre. Posteriormente, los clientes de BAC Credomatic tendrán la oportunidad de comprar sus boletos en preventa los días 20 y 21 de diciembre; y a partir del 22 de diciembre, las entradas se podrán comprar con totas las tarjetas.

La entrada más barata para este concierto tiene un valor de ¢35.000 en zona General (lateral este u oeste); mientras que en Preferencial segundo piso (frente al escenario) costarán ¢45.000.

En platea preferencial los boletos costarán ¢58.000; en Platea VIP el precio será de ¢62.000; y, finalmente, los fans que quieran disfrutar el concierto en la Zona Antología deberán desembolsar ¢68.000.

Además de Costa Rica, como parte de la gira Antología 20 Años Tour, Natalia Jiménez presentará más de 60 conciertos por más de 12 países de América y Europa.