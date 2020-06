”Cuando empecé cantando fue así con una guitarra, yo y el metro. La verdad es que estaba más acostumbrada a hacer eso y me acuerdo cuando empecé a tocar con grupo, que me sacaba de onda porque había tantas cosas en el escenario y tanta gente y ahora fue como volver un poco a ese origen, de cantar sola y de no tener a nadie más y de valerte por ti mismo, con tus cosas, tu gracia y con tu voz”, dijo.