Las emociones de los finalistas de ‘Nace una estrella’: así llegan al gran día

Sara Barboza se siente ganadora. La niña ha recibido mucho apoyo por parte de un público que aplaude su arte. Foto: Instagram.

Hoy sábado, a las 8 p. m., se conocerá a los dos ganadores del relanzado Nace una estrella, programa original de Teletica que se realizó por última vez en el 2012 y que, en un contexto de pandemia, regresó este 2021 para permitir que 15 costarricenses pudieran catapultar su sueño artístico.

El programa, que inició el 2 de mayo, llega a su gala final luego de grandes emociones y sorpresas en el escenario pero también después de enfrentar varias situaciones difíciles e inesperadas, como la salida de su primera co-presentadora, Natalia Carvajal, antes del episodio inaugural.

Carvajal llegó al acuerdo de retirarse del show cuando trascendió que fue detenida por presuntamente presentar una prueba ilegítima de covid-19 en el Aeropuerto Juan Santamaría. Posteriormente se dio la renuncia del participante Luis Delgado, luego de que saliera a la luz una denuncia en su contra por presunta violación y, finalmente, aconteció la lamentable pérdida del participante Alejandro Núñez, quien falleció en junio luego de enfermarse de covid-19.La productora, Vivian Peraza destaca que si bien el programa se enfrentó a difíciles y dolorosas situaciones, lograron terminarlo de la mejor manera. Sus finalistas y el equipo llegan al último episodio sin covid-19.

“Nos sobrepusimos. Una más no nos puede pasar. Fue un cúmulo de todas las cosas malas que podían pasarnos. En medio de esto, lo más lamentable fue lo de Alejo y que también tuvimos a otros participantes con covid (a la gala todos llegan sanos. Cada jueves ellos son sometidos a pruebas PCR)”, comentó Peraza.

Al programa de esta noche cada uno de sus seis finalistas -cuatro adultos y dos niños-, interpretarán tres temas cada uno. Finalmente será el público, quién a través de votos elija a los dos ganadores. El adulto triunfador será premiado con $15.000, mientras que el infante que gane se llevará $7.500.

La productora celebró el crecimiento de cada uno de los finalistas y agradece la posibilidad de acompañarlos durante todo el mosaico de sentimientos que han vivido en estas últimas semanas en las que se enfrentaron al luto por perder a su compañero Alejo; a la nostalgia por terminar el proceso musical; a la alegría por llegar final y al estrés manifestado en lágrimas por variadas situaciones.

“Han estado demasiado sensibles, estresados. Los acompañamos en su lado emocional. Este proyecto nos hace recordar que somos seres humanos. Ha sido linda la experiencia. Todos estamos demasiado orgullosos de los talentos que están ahí”, añadió.

Kike está ansioso por hacer grandes presentaciones en la gala final. Foto: Instagram

Sus emociones

Sara Barboza, Kike Ramírez, Leo Jara, Priscilla Díaz y Ariel Darío Jiménez comentaron cuáles son sus sentimientos y expectativas en esta final. Expresan alegría, esperanza, agradecimiento, nostalgia e incluso tristeza por ver finalizada una experiencia que califican de enriquecedora. Sea cual sea el resultado de esta noche, ellos sienten que ya ganaron mucho y vislumbran un futuro musical. Se intentó conversar con Alexander Arce, más conocido como Zorán, sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Sara Barboza

La niña, de 11 años, manifestó su felicidad por ser finalista. “Si Diosito me permite ganar la final sería un gran honor y privilegio para mí y mi familia, pero si no, me sentiría ganadora por haber audicionado y quedado en el programa. Me llevo grandes amigos, muchísimo aprendizaje. Experiencias inolvidables. Esta experiencia siempre la tendré en mi corazón. Nunca se me olvidará”, dice.

En este programa ella cantará La Cigarra, tema en el que dice expresará carácter y fuerza; además presentará, “con sentimiento y amor”, el tema Sin ti y finalmente La frase tonta de la semana, pieza con la que promete “un hermoso concierto”.

“Luego de esto quiero terminar mis estudios, seguir cantando y preparándome en el mundo de la música. Que mi vida se llene de logros bendecidos por Diosito”, dijo la niña, quien estaba acompañada por su mamá Evelyn Gómez.

Leo Jara tiene grandes planes para su futuro musical. Foto: Instagram

Kike Ramírez

Ayer viernes, a un día de la gala final, Kike dice estar ansioso, motivado y con altas expectativas en la final.

“Me llevo una gran experiencia. Este fue un giro de 180° en mi vida como persona y artista. Ahora soy más seguro”, dice.

Esta noche interpretará O sole mío, Nunca voy a olvidarte y No. En escena, “verán a un artista apasionado”, adelanta.

Kike dice que tras el paso por Nace una estrella se refuerza su labor como artista independiente. Desde ya invita a las personas a seguirlo en sus redes sociales (@kikeram86) y cuenta que está a disposición para eventos.

“Luego de esto tengo planes de viajar. También pienso en proyectos y eventos en Costa Rica. Quiero proyectarme en el país y producir un disco con canciones originales”.

Leo Jara

Leonardo Jara dice estar contento y agradecido por la experiencia que termina.

“Le agradezco a la vida, a Dios y al canal porque me permitieron vivir esta experiencia increíble. Haber llegado a la final es primero un reto y una gran alegría. Quiero disfrutarlo y que sea lo que Dios y el público quiera. Estoy contento, tranquilo y agradecido”.

De lo vivido Leo se lleva amistades, nuevos conocimientos y enseñanzas para nutrir su carrera.

En la final dice que la audiencia verá a un Leo que lo dará todo para cerrar “con broche de oro” y mostrar su superación. Él cantará Y cómo es él, Me va a extrañar y Lo que no fue no será.

Leo agrega que con su carrera más afianzada y la exposición que tuvo en el espacio de Teletica, aprovechará para trabajar fuerte en su futuro musical.

“Estoy pensando en grabar un tema y seguir trabajando. (...) La competencia empieza el lunes cuando se acaba esto… ahora es con la vida y conmigo mismo para seguir adelante”.

Priscilla Díaz agradece su paso por 'Nace una estrella' porque le permitió dar a conocer su música masivamente. Foto: Instagram

Priscilla Díaz

Priscilla está muy emocionada. Pero además, se encuentra algo triste por concluir una experiencia que va más allá de lo que se veía en televisión. Ella extrañará la convivencia con sus compañeros y el apoyo de sus profesores de canto y baile, quienes dice le permitieron fortalecer su carrera.

“Me llevo amistades maravillosas que en la vida imaginé tener. Me llevo respeto y cariño de personas que para mí son admirables, como lo es todo el equipo de canal 7. Si la gente supiera las amistades tan lindas (...). El crecimiento como artista es sin palabras”, dice.

Priscilla cantará tres piezas: Amor eterno, que dice fue elegida para ella por el juez Joaquín Yglesias, una ópera (O mío babbino caro) que, dice, resumirá todo su aprendizaje y el tema I Will Always Love You. “Van a ver mucha pasión, entrega y a una verdadera artista”, adelanta.

“Luego de esto Pri sigue con lo que ya estaba. Hice una pausa para estar en este concurso y exponer mi arte a muchas más personas. Ahora seguimos grabando el disco, componiendo canciones. Aquí vamos sin frenos, de verdad que fue una pausa en la carrera de Pri, una pausa para dar un escalón gigante (...)”, asegura.

Ariel Darío ha simpatizado con la audiencia de 'Nace una estrella' por ser un niño talentoso y muy generoso. A la final promete llegar con grandes presentaciones, pues dice haber trabajado muy duro. Foto: Facebook Nace una estrella

Ariel Darío

Ariel Darío Jiménez ya no es el niño tímido que empezó esta competencia. Él lo reafirma con orgullo, pero en realidad ya se había notado ese detalle en sus últimas presentaciones en las que logró calificaciones perfectas.

“Al comienzo era muy tímido. Apenas me concentraba. Ahorita tengo tristeza porque esto se va a acabar y no veré a mis amigos. Pero también tengo gran felicidad porque Dios me dio la oportunidad de llegar a la final. De esta experiencia me llevo el cariño de la gente, el crecimiento que he tenido en canto, interpretación y hasta en relacionarme con los demás”, dice.

El niño, de 11 años, cantará Luz de luna, Palabra de honor y Por ti volaré.

“Van a ver a un Ariel muy seguro. Me he preparado demasiado fuerte. Después de esto mis planes van a ser grabar tres canciones originales. Quiero agradecer a las personas por su apoyo, son fuentes de motivación para mí”, dijo en entrevista junto a su papá Rodolfo.

