Este viernes 22 de febrero no fue la excepción a esa “rutina” en la que se han convertido mis días, pero los sentimientos y las emociones eran completamente distintas, porque esta vez no me sentía sola, ningún venezolano se sintió solo. Al contrario, este fue un día que nos permitió volver a respirar esperanza, algo que creímos que nos arrebataron hace muchísimos años, pero que el mundo entero se encargó de recordárnoslo.