Este 22 de febrero en Cúcuta llevaremos a cabo la manifestación artística más grande de Latino America, en la cual exigiremos el ingreso de la #AyudaHumanitaria y recaudaremos más de 100 millones de dólares en Alimentos y Medicinas para nuestro país. Motivos suficientes para aceptar la idea de miles de fanáticos que a través de las redes sociales han manifestado que sueñan con ver una vez más en tarima a @chinoynacho ! Sinceramente creo que es una maravillosa idea en este momento tan importante en la historia de nuestro país... por mi Venezuela 🇻🇪 TODO!!! QUE LES PARECE??? 💪🏼@venezuelaaidlive #Venezuela #AyudaVenezuela #AidVenezuela #chinoynacho