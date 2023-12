‘Jingle Bells’ y ‘Noche de paz’ llegan esta Navidad desde el poder conmovedor del trombón

¡No hay Navidad sin música! Razón suficiente para que la agrupación Trombones de Costa Rica haya preparado una compilación de villancicos para esta temporada.

El ensamble grabó una selección de canciones de la obra Christmas Festival (Festival de Navidad), del compositor Leroy Anderson. Se trata de un arreglo inédito para ocho trombones compuesto por el músico Leonel Rodríguez-Cambronero, quien es miembro del grupo.

La grabación de los villancicos se realizó en AC Music Studio, a cargo del productor Alejandro Castro Ujueta, quien además se encargó de la edición y mezcla.

El Christmas Festival se compone de los siguientes villancicos: Joy to the World, compuesto por el compositor norteamericano Lowell Mason y que se conoce en español como Alegría para el mundo; Deck the Halls, de origen galés y que data del siglo XVI; God Rest Ye Merry Gentlemen, de un autor anónimo que fue publicado en Inglaterra en un libro de cantos navideños en 1823, y Good King Wenceslas, cuya letra fue compuesta en 1853, pero su música está basada en una canción primaveral finlandesa del siglo XII.

También se incluye Hark! The Herald Angels Sing, canción navideña inglesa que aparece por primera vez en 1739 en un libro de poemas e himnos sacros; The First Noel, villancico proveniente de Inglaterra; Noche de paz, villancico austriaco compuesto por el maestro y organista Franz Xaver Gruber, y, finalmente, Jingle Bells, icónico tema creado por el estadounidense James Pierpont.

La grabación cuenta con la colaboración de músicos como Joseph Alessi, principal trombón de la Filarmónica de New York y profesor de Julliard School of Music; Megumi Kanda, trombón principal de la Orquesta Sinfónica de Milwaukee, y Miguel Sánchez, trombonista venezolano y miembro de la Filarmónica de Bogotá.

“El apoyo de estos artistas ha sido uno invaluable y refleja el deseo de todos de que esta sea una temporada de reflexión, amor y paz”, expresó Leonel Rodríguez, músico del ensamble.

La agrupación se ha mantenido activa desde su fundación, en el año 1991. Foto: Archivo LN

Trombones de Costa Rica está conformada por Luis Fred, quien es profesor en la Universidad del Centro de Florida; Rodríguez, profesor en la Universidad de Costa Rica Sede del Pacífico; Martín Bonilla, trombonista principal de la Sinfónica Nacional y profesor en la Escuela de Artes Musicales de la UCR, y César Fumero, trombonista bajo de la Sinfónica Nacional.

El grupo planea lanzar una nueva producción discográfica el próximo año y también participar por quinta vez en el International Trombone Festival, en Texas, Estados Unidos.

Puede disfrutar de esta grabación en el canal de YouTube de Trombones de Costa Rica.