Jennifer López canceló su gira de conciertos: ‘Estoy completamente desconsolada’

Todo indica que la actriz y cantante Jennifer López no está pasando por su mejor momento, tanto en lo personal como en lo profesional. En medio de rumores sobre una crisis matrimonial con su esposo Ben Affleck, la artista anunció en su página web la cancelación de una gira de conciertos que estaba programada para comenzar el 26 de junio, en Florida.

Según la revista People, la productora Live Nation, a cargo del tour This Is Me... Live, canceló el evento debido a que la intérprete decidió tomarse un tiempo libre para estar con sus hijos, familiares y amigos cercanos.

Al respecto, López expresó en su página web que no se siente bien por lo sucedido: “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y que volveremos a estar juntos. Los amo demasiado. Hasta la próxima...”, escribió.

Esta gira musical sería la primera que López realizaría en Estados Unidos en cinco años. A pesar de sus problemas personales, en lo profesional se le ha visto muy activa. Ella deslumbró en la reciente gala del Met 2024, donde compartió con otras estrellas como Chris Hemsworth, Bad Bunny y Zendaya. Además, su última película Atlas, dirigida por Brad Peyton, se estrenó en Netflix el 24 de mayo.

Desde hace semanas, a Jennifer López no se le ve en compañía de su esposo Ben Affleck, como sucedió en la gala del Met a la que llegó sola. Foto: Archivo.

No obstante, los rumores sobre sus problemas matrimoniales han sido persistentes en las últimas semanas. Los medios estadounidenses afirman que su separación es prácticamente un hecho. Según información obtenida por la revista InTouch, Affleck habría abandonado la casa que compartía con JLo en Beverly Hills, Los Ángeles.

TMZ reportó que Affleck estaría viviendo en el vecindario de Brentwood, también en Los Ángeles, California. “Los paparazzi lo vieron salir de esa zona y parecía viajar solo. Ben tampoco fue visto en su casa con JLo la noche anterior, por lo que parece que pasó la noche en Brentwood”, detalló TMZ.

Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen una historia de amor que se remonta al 2002, cuando fueron pareja hasta el 2004. Incluso llegaron a comprometerse, pero meses después anunciaron su separación y cada uno formó su familia. Según lo que había dicho la Diva del Bronx, ella y Affleck se reconectaron en el primer semestre del 2021, cuando ambos estaban solteros. En ese momento, surgió nuevamente el amor y se casaron el sábado 20 de agosto del 2022.

