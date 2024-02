Grammy 2024: ‘Mañana será bonito’ de Karol G gana mejor álbum

Mañana será bonito, disco de la cantante colombiana Karol G, recibió el premio Grammy a mejor álbum de música urbana 2024. La noticia se dio a conocer en la ceremonia número 66 que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial.

La artista reguetonera logró coronarse sobre Saturno, el álbum del puertorriqueño Rauw Alejandro y Data, el primer disco de estudio en solitario del productor discográfico y compositor Tainy.

“Cuando era una niña, yo trataba de aprender toda esa música en inglés y ahora tenemos a toda esta gente alrededor del mundo tratando de aprender nuestra música en español”, declaró Karol G al recibir el primer premio de su carrera musical.

Otra de las galardonadas fue la canción Flowers de la estadounidense, Miley Cyrus, quien ganó el premio Grammy a mejor sencillo 2024.

La canción que alcanzó millones de reproducciones rápidamente tras ser publicada, habla de la superación de una relación fallida y el amor propio.

“Estaba detenida en el tráfico, con la lluvia, y pensé que iba a perderme este momento”, dijo Cyrus, que recibió el premio de manos de Mariah Carey.

La cantante colombiana se mostró sumamente contenta al recibir el primer Grammy de su carrera como el mejor álbum de música urbana. Frederic J. Brown / AFP. (FREDERIC J. BROWN/AFP)

What Was I Made For? de Billie Eilish y Finneas O’Connell se llevó el Grammy a la canción del año. Los hermanos triunfaron en la categoría que reconoce la autoría de una canción. El sencillo fue parte de la banda sonora de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig y que arrasó en los cines el año pasado.

“Gracias Greta por hacer la película más increíble, más hermosa y más empoderante”, mencionó Eilish al recibir el premio junto a su hermano.

“Continuamos siendo personas muy, pero muy privilegiadas. Es difícil sentir que uno lo merece, definitivamente no lo sentimos ahora. Somos humildes y estamos agradecidos”, comentó O’Connell.

Peso Pluma, el cantante regional mexicano de 27 años, también obtuvo su primer Grammy con Génesis, que se impuso como el mejor álbum de música mexicana.

Por otro lado, Juanes, con Vida cotidiana, y De Todas Las Flores, de Natalia Lafourcade, empataron, por lo que la Academia les concedió a cada uno un Grammy al mejor álbum de rock latino.

La sexagésima sexta edición de los premios arrancó en Los Ángeles, California con la conducción del comediante Trevor Noah y una mezcla de canciones de Dua Lipa.

En la gala, además de la entrega de premios, se realizará un reconocimiento a la carrera de grandes artistas de la industria musical como Donna Summer, Gladys Knight, Laurie Anderson, N.W.A, Tammy Wynette, y The Clark Sisters.

Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell ganaron el Grammy a la canción del año con “What Was I Made For?. Photo by Valerie Macon / AFP (VALERIE MACON/AFP)

Nominaciones Copiado!

Las artistas más nominadas a los Grammy 2024 fueron SZA (seis postulaciones), Taylor Swift (cinco), Olivia Rodrigo (cuatro), Miley Cyrus (cinco), Billie Eilish (cinco) y Lana del Rey (cuatro).

Las nominaciones fueron anunciadas en noviembre pasado; la lista de aspirantes estuvo liderada por mujeres.

En esta ocasión, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, aclaró que solo los creadores humanos eran elegibles para ser considerados, nominados o ganadores de un premio Grammy, es decir, el uso de Inteligencia Artificial no estaba permitido.

LEA MÁS: Grammy 2024: Estos son los artistas que se presentarán en vivo