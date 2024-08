Gian Marco: El cantante peruano sobreviviente de cáncer que viene a su primer concierto Costa Rica

La música peruana encontró en el cantautor Gian Marco a uno de sus grandes exponentes. Su cultura artística, las fusiones de sonidos y las historias de su pueblo son narradas a través de las canciones de este músico, quien, orgulloso, ha recorrido el mundo para mostrar a su país. En ese afán, vendrá por primera vez a dar un concierto en Costa Rica.

Con más de 30 años de carrera musical y un nuevo disco bajo el brazo, Gian Marco se presentará el sábado 7 de setiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Todo el romanticismo del artista podrá disfrutarse en un espectáculo que será un repaso por su trayectoria y también ofrecerá nuevas canciones, prometió.

En entrevista con La Nación, Gian Marco, de 53 años y sobreviviente de cáncer, explicó lo que significa para él venir por primera vez a Costa Rica, que había esperado durante mucho tiempo.

Recordó que, gracias a las historias sobre el país que le contaban unos amigos suyos allá en los años 90, siempre tuvo la ilusión de visitarnos y lo mejor es que su primer viaje a suelo tico sea con su música.

Él mantiene una relación muy cercana con la cantautora costarricense Debi Nova y, a través de ella, ha conocido más sobre la cultura nacional. “Debi no solamente es una colega, sino que admiro mucho su trabajo. Hablando con ella y con algunos amigos y público en redes sociales, me preguntaban cuándo iría, y yo me preguntaba si en Costa Rica realmente escuchaban mi música”, dijo.

Sobre el concierto que presentará, adelantó que trae un formato interesante, conformado por la banda que lo acompaña desde hace varios años.

En cuanto al repertorio, aseguró que está investigando qué es lo que los ticos prefieren de su música para complacer al público. Recomendó a quienes vayan a escucharlo que le escriban en sus redes sociales pidiéndole canciones para escoger juntos y así un show más íntim0.

La nueva vida de Gian Marco después del cáncer

En el 2023, Gian Marco habló en una amplia entrevista con la periodista Adela Micha sobre el cáncer de próstata que le diagnosticaron ese año. En dicha conversación, el artista comentó que su padre y su tío también lo padecieron y que, a causa de ello, fallecieron.

Contó orgulloso que es un sobreviviente y que, después de someterse a una cirugía y posterior tratamiento, ha vivido una recuperación muy positiva, tanto que retomó la producción discográfica en estudio y los conciertos, como el que lo trae a Costa Rica.

Está muy bien de salud. “En realidad, viví la experiencia con mucho agradecimiento. Ahora estoy en el momento de pasar la página, porque si algo que le agradezco a la vida es haber experimentado y salir adelante”, agregó.

Este positivismo con el que ve esta nueva oportunidad de vida lo reflejó en el álbum Aún me sigo encontrando, título que, curiosamente, puede para él ser retórico debido a su situación de salud.

En esa producción exploró sonidos más latinos, como la salsa, y contó con el apoyo de grandes colegas y amigos, tan variados como su propia música, como Rubén Blades, Silvio Rodríguez o Mike Bahía.

“En este disco predomina la palabra. Puede que no haya una canción que vaya a ser un hit, pero tiene una investigación musical que me muestra qué es lo que mi corazón quiere decir. Siempre he sido un artista que no me ha gustado hacer algo que está de moda; siento que lo mío se tiene que hacer del corazón”, contó.

Gian Marco comenzó su carrera musical a finales de los años 80. Es hijo del reconocido cantante peruano Joe Danova y la actriz y cantante Regina Alcóver. En 1990 lanzó su primer álbum homónimo, el cual marcó el inicio de una carrera exitosa llena de éxitos y reconocimientos.

A lo largo de su trayectoria, Gian Marco ha sido galardonado con tres Latin Grammy. Su estilo, que fusiona pop, rock y música andina, le ha permitido conquistar a audiencias en toda América Latina y más allá. Además de su carrera como solista, Gian Marco ha escrito canciones para otros grandes artistas como Gloria Estefan, Marc Anthony y Alejandro Fernández, consolidándose como uno de los cantautores más influyentes de la música en español.

El cantautor peruano Gian Marco presentará en concierto en Costa Rica las canciones de su nuevo disco 'Aún me sigo encontrando'

Detalles del concierto de Gian Marco en Costa Rica

El concierto con Gian Marco será el sábado 7 de setiembre, a las 8 p.m., en el Centro Nacional de Convenciones.

Las entradas para este show están a la venta en el sitio www.eticket.cr.

Los precios y localidades son: ¢60.000 (Súper Fan), ¢55.000 (VIP) y ¢45.000 (Preferencial). Los montos incluyen impuestos y cargos por servicio.