En Costa Rica, Los Fabulosos Cadillacs brindaron ‘una noche de calor’ y pura fiesta en concierto

Los Fabulosos Cadillacs son sinónimo de calidad, eso nadie lo discute, pero si a alguien le quedaba un ápice de duda, la noche de este sábado 8 de junio toda interrogante quedó disipada. Los Cadillacs son fuerza, señorío, potencia, baile, energía y mucho más, porque todos esos calificativos se quedan cortos ante el ángel musical que la banda posee.

Hace 40 años aparecieron en la escena para encantar a Latinoamérica con su ska y, en todo ese tiempo, nunca perdieron el secreto de su magia. Esta noche, en Costa Rica, volvieron a hacer de las suyas.

Los sudamericanos bautizaron a esta gira con el nombre de El León del Ritmo, una combinación de dos de sus más grandes discos, El León y La luz del ritmo, lo que adelantaba que la velada iba a estar plagada de éxitos, baile y mucha fiesta.

Para calentar el ambiente y en perfecta línea con el sabor del buen ska, la banda nacional El Guato, liderada por Geova Durán, fue la encargada de poner los cuerpos en movimiento al inicio del show. Con una descarga de éxitos como Hombres de Army, Te diré te quiero, M.E.R y Linda Costa Rica, los ticos se echaron al público a la bolsa.

Ya los ánimos estaban al tope, la mesa estaba servida y solo quedaba darlo todo con Los Cadillacs, que desde antes de que salieran a escena, como si fuera un juego atinado del destino, hicieron que el cielo se abriera para ellos. Las nubes se disiparon y la intensa lluvia que cayó durante la tarde cesó, quizá por temor a ser opacada por el aguacero torrencial de ska argentino.

En resumen, lo que cayó del cielo fue música y lo que empapó los cuerpos fue sudor provocado por el baile, por los brincos y por las varias ruedas de slam que se armaron al ritmo de éxitos como Mi novia se cayó en un pozo ciego, tema con el que el grupo abrió su show a las 8:20 p. m. Ya desde entonces se supo que no iba a haber espacio para la tranquilidad.

La descarga de música siguió con un recorrido por toda su historia. Pero la tarea no fue fácil para el grupo, ya que complacer a 19.000 gargantas (según datos de la producción) que querían cantar sus obras fue complicado. Con un repertorio tan vasto y tan conocido, escoger la lista de piezas para el concierto tenía que ser una curaduría de experiencia.

En el escenario aquello fue un fiestón, los músicos vivieron al máximo el show y se les notaba al tocar y al cantar; aunque claro, no había que envidiar nada desde el lado de la audiencia. Aquello fue baile y algarabía pura a ritmo de Demasiada presión, tema en el que atinadamente Vicentico, cantando a su manera, ilustró lo que se convirtió la velada en Pedregal: “Una noche de calor en la ciudad”.

¿Y qué decir de cuanto tocaron V Centenario? No hubo cuerpo quieto, nadie guardó la compostura.

Siguieron Calaveras y diablitos, El aguijón, Saco azul y, al cierre de edición, todavía faltaban temas como Siguiendo la luna, Mal bicho, El satánico Dr. Cadillac o El matador y Vasos vacíos.

“Estamos muy felices de estar esta noche tocando algunas canciones para ustedes. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por invitarnos”, fueron parte de las palabras que Vicentico le dedicó a su público.

La energía de Vicentico fue arrolladora en el concierto de Los Fabulosos Cadillacs en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion)

Doña Grace, la fan de 75 años que gozó el concierto de Los Cadillacs

En medio de 19.000 personas que gritaban y bailaban a más no poder, sobresalió la alegría de una señora que no paró en ningún momento de cantar y bailar. Doña Grace Castillo es fan de Los Fabulosos Cadillacs desde que sus hijos eran adolescentes, ya que por ellos conoció la música de la banda argentina. Ahora, a sus 75 años, esta vecina de Heredia tuvo la oportunidad de verlos en persona. Fue su primer concierto de ska en la vida.

La señora no es mucho de ir a conciertos, solo a los de sus grupos favoritos, como la Sonora Santanera y Los Cadillacs, así que cuando se enteró de que los argentinos volvían a nuestro país no podía quedarse en casa. Un hijo suyo le regaló las entradas para que asistiera acompañada de su hija Kathia Mora y no faltaron a la cita. A un área especial, madre e hija llegaron desde bien temprano para asegurarse un buen lugar y no perderse nada del show.

Doña Grace Castillo, a sus 75 años, vivió su primer concierto de ska junto a su hija Kathia Mora. Ellas vieron juntas a Los Fabulosos Cadillacs en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

“Cuando conocí a Los Cadillacs fue cuando cocinaba pizza junto a mis hijos en la casa y ellos ponían su música. Yo bailaba y disfrutaba mucho con ellos”, contó. Además, agregó que su canción favorita de Los Cadillacs es Padre Nuestro. “Hay que ponerle mucha atención al mensaje que tiene”, dijo.

Cuando terminaron de tocar Los Cadillacs, la emoción siguió a flor de piel en Pedregal y en el corazón palpitante de sus fans. Como doña Grace, miles de personas se fueron a sus casas agotadas, pero muy felices.

Con una descarga de éxitos, Los Fabulosos Cadillacs dieron un conciertazo la noche de este sábado en Pedregal. (Jorge Navarro para La Nación)

LEA MÁS: (Video) Top 10: Las mejores canciones de Los Fabulosos Cadillacs