“Me hace falta encontrarme con el público de Costa Rica, pero como solista, porque hace años no vengo así. Disfruto mucho con Sin Bandera, pero me hace falta también ese otro encuentro (solo en el escenario). El público tico es muy emotivo, pasional, con mucha inocencia, y mucho amor. Conozco muy bien muchas cosas de este país porque tengo familia aquí y viví aquí y por eso hay una complicidad que no se da en otras partes. Estar en Argentina, en Costa Rica y en México son momentos de mucha complicidad porque son lugares donde he vivido”, concluyó el cantante.