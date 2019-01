–La verdad es impresionante para mí porque hay muchas razones para estar feliz. El de Costa Rica es el primer show del año de esta gira 4 Latidos que empezamos el año pasado y todos los espectáculos fueron sold out. ¡Además en San José estaremos en el Estadio Nacional! Estamos yendo al lugar más increíble, es impresionante; yo me emocioné mucho cuando me enteré que era allí porque sé la relevancia que tiene el lugar para el país.