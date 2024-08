Crítica de música: Symphony X trajo un concierto de intensidad con su metal minucioso

Uno de los principales atributos de Symphony X es que su propuesta gravita entre dos mundos. Por un lado, tienen la intensidad del power metal, con melodías potentes, pasajes veloces y la influencia sinfónica en los arreglos. A la vez, su oferta es altamente progresiva y técnica, con cambios rítmicos insospechados y una precisión admirable en la ejecución.

La instrumentación, liderada por el guitarrista Michael Romeo, ofrece maestría entre riffs y solos rimbombantes. Resulta impresionante verlo tocar progresiones veloces con movimientos apenas sutiles de sus manos. El deleite se resume en ver su ejecución perfecta, sumada a los vocales agudísimos de Russell Allen, que aún canta como si casi 30 años de carrera no hubieran pasado.

En medio de tanto gozo, la banda compartió la noticia positiva de que está trabajando en un álbum que vería la luz en los próximos meses. Tienen casi 10 años sin música nueva desde la salida del disco Underworld (2015), del cual interpretaron más canciones en hora y media de música.

La apertura del repertorio fue con Iconoclast, un tema que sobrepasa los diez minutos de duración. Es una obra épica que, de alguna forma, resume a la perfección la dinámica de la banda, entre energía, virtuosismo y largos motivos instrumentales.

Más adelante, el quinteto de New Jersey repasó temas como Without You, una gran balada de coro memorable; Evolution, que tiene una introducción bien pesada; y Set the World on Fire, que incluye un delicioso intercambio de compases entre la guitarra de Romeo y el teclado de Michael Pinnella.

Quedó la sensación de que el sonido pudo haber estado mejor, lo cual hubiera sido perfecto para apreciar mejor los constantes contrapuntos de los instrumentos o los momentos en que se sumaban tres coros a las voces de Allen. Por otro lado, el repertorio elegido fue altamente placentero, incluyendo al final piezas clásicas como Out of Ashes y Of Sins and Shadows.

Da gusto ver a una banda como Symphony X respaldando en concierto la calidad técnica de las composiciones que siempre han transmitido con sus álbumes. Sabiendo que vendrá música nueva pronto, ojalá sigan así de sólidos por mucho rato.

El concierto Artista: Symphony X. Lugar: Pepper Club. Fecha: 3 de agosto de 2024. Organización: Black Line Productions.



