En 1998, Cradle of Filth lanzó un disco que, hasta la fecha de hoy, sigue siendo una obra insigne del black metal. Su disco Cruelty and the Beast narra con crudeza la escabrosa historia de la condesa húngara Elizabeth Báthory, conocida como “La condesa sangrienta”, por su por su afán de mandar a torturar y matar a jóvenes campesinas para, según ella, rejuvenecerse al bañarse en su sangre.