¡Costa Rica hace historia! Batallas de rap de la liga FMS fueron un éxito en suelo tico

Definitivamente la noche del domingo 28 de mayo se marcó un hito en la historia del rap costarricense. Por primera vez en suelo nacional se desarrolló una fecha de la competencia élite internacional FMS (Freestyle Master Series), que realiza este 2023 su primer campeonato en su versión Caribe e incluye al tico SNK como competidor.

El llenazo que hubo en Club Pepper el domingo confirmó que en nuestro país las emociones del rap y el freestyle se viven con intensidad. Doce artistas de varios países se presentaron ante un público costarricense ávido de rimas y de punchlines (las frases más fuertes).

SNK el tico en la competencia de rap FMS Caribe

LEA MÁS: Hijo de un pastor evangélico ahora es la voz más importante de las batallas de rap

Como es costumbre en este tipo de competencias, donde los artistas se enfrentan entre sí en batallas de rap improvisado, la situación se puso candente. Uno a uno los raperos se presentaron a si mismos con una improvisación, desde ahí la locura se desató y no solo por la energía de cada MC, sino también por la presencia del host El Misionero, argentino famoso por ser una de las voces más importantes del gremio a nivel latinoamericano.

Las mezclas estuvieron a cargo del DJ Vshe (México), él fue el responsable de las bases musicales para que los raperos hicieran su parte.

Este torneo internacional se juega como si fuera un campeonato de fútbol. En cada fecha los MC se enfrentan contra un contrincante y suman puntos en una tabla de clasificación que al final de las fechas mostrará al gran campeón del área.

Los artistas se dividen en dos grupos de seis cada uno. En la fecha de Costa Rica la tabla de posiciones se movió inesperadamente y fueron Replik (Argentina) y Letra (Venezuela) quienes ocuparon los primeros puestos en los grupos A y B, respectivamente, gracias a los puntajes que los jueces Berzerker (Honduras), KDT (Puerto Rico), Link One (Cuba), OD (Panamá) y el costarricense Cehzar, otorgaron a los participantes.

¡Batallones! Copiado!

El espectáculo estuvo a la altura, ninguno de los competidores se dejó nada guardado y desde el inicio se dio cátedra de talento, de experiencia y conocimiento no solo de sus rivales, sino también de cultura general.

La jornada en Costa Rica de las batallas de rap de la FMS Caribe convocó a una gran cantidad de público que se emocionó con los enfrentamientos de los raperos en Club Pepper. (Instagram FMS Caribe)

Las batallas se desarrollaron en diferentes áreas. La primera de ellas era temática y cada MC tenía que hacer rimas relacionadas a palabras al azar que se le iban asignando durante su tiempo de presentación, el contrincante debía de hacer lo mismo pero respondiendo a los primeros ataques y también contraatacando.

Por supuesto que no podía faltar el espacio para las rimas libres, ahí cada uno sacó la casta. Después continuaron con un espacio a capella para cerrar de nuevo haciendo free.

Minutos después de las emociones de la gran final de fútbol nacional entre Saprissa y Alajuelense, la energía se trasladó al escenario de Pepper. “Aquí no hay equipos de fútbol, no hay partidos políticos. Somos puro freestyle”, gritó exaltado El Misionero y así empezaron las contiendas.

Los primeros en subir a batallar fueron Reverse (Cuba) y Yartzi (Puerto Rico); este último salió ganador e hizo alusión a otro rapero tico: P8, al decir que él se merecía más estar en el torneo que el cubano.

El rapero costarricense SNK (Sergio Guillén, de Cartago) es el representante del país en la competencia internacional. (Norlan Calderón/Cortesía)

El panameño Aldahir se enfrentó al chileno Metalingüística. Esta batalla se puso científica con alusiones a Albert Einstein y Stephen Hawking. Al final el chileno se llevó los puntos a casa.

La tercera batalla fue una de las más esperadas: la del tico SNK versus el ecuatoriano Switch. El costarricense tenía la obligación de puntuar en casa; sin embargo, se encontró con un contrincante muy duro que se llevó el triunfo.

En este enfrentamiento quedó demostrado eso de que en Costa Rica no hay localismos porque el público tico respeta y apoya no solo al nacional, sino a cualquier MC que demuestre su talento sobre la tarima, aunque no sea costarricense. Eso sucedió con las rimas de Switch que fueron muy aplaudidas.

El chileno Metalingüística fue elegido por el panel de jueces como el MVP de la jornada de la FMS Caribe en Costa Rica. (Instagram FMS Caribe)

LEA MÁS: Para la abuela con cariño: SNK el rapero tico que se inspiró en su fan de 72 años

Esta fue la primera batalla que se fue a réplica porque la decisión de los jurados estuvo dividida. Aunque SNK soltó una rima contundente y muy a la tica al final, no le alcanzó para contrarrestar los ataques del ecuatoriano.

Para la segunda parte del torneo, llegaron otros grandes nombres al escenario y el público siguió dando su aporte con una energía que nunca decayó.

Ritmodelia de Guatemala y San Jony de México protagonizaron un batallón, como coreó la audiencia. Se puso intensa en varios momentos cuando Jony se salió de su tiempo establecido, pero el vencedor fue Ritmodelia.

El Misionero, el host más esperado

Otra de las más esperadas de la velada llegó cuando el dominicano Éxodo Lirical y argentino Replik se enfrentaron. Éxodo es el actual campeón de la Red Bull Batalla Centroamérica y se esperaba que el domingo estuviese con el tico en escena para repetir la batalla que perdió el nacional en República Dominicana; sin embargo, no se dio.

Éxodo venía al país con el primer lugar de la tabla de la FMS Caribe, luego de la primera fecha que se efectuó en El Salvador, pero Replik se lo quitó con una réplica. Aquí el dominicano echó también mano de mencionar a un tico: reconoció a SNK como el rey de las batallas, así que en la próxima fecha, cuando sí les va a tocar verse cara a cara, la situación se va a poner al límite.

El cierre no quedó por debajo del nivel que se vio en las batallas anteriores. Las rimas en este enfrentamiento subieron de tono al tocar temas muy sensibles de las realidades sociales de países como Venezuela y El Salvador.

Pese a su buena batalla y gran flow, Zaki de El Salvador quedó en el último puesto de la tabla del grupo B de la FMS Caribe en Costa Rica. (Instagram FMS Caribe)

El venezolano Letra y el salvadoreño Zaki mostraron su poderío en una de las competencias más intensas de la noche. Hablaron del dolor de no poder regresar a casa y del apoyo que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le dio a su compatriota en la primera fecha de la FMS en ese país.

El triunfo le correspondió a Letra.

Definitivamente haber sido sede de un torneo internacional de este nivel deja a Costa Rica en una muy buena posición para que el rap criollo siga en crecimiento y para que se le apoye a los artistas y productores en su sueño por profesionalizarlo.

La próxima fecha del torneo será en Tegucigalpa, Honduras, el 24 de junio. Las batallas se pueden ver por los canales oficiales de la FMS Caribe.