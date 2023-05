Hijo de un pastor evangélico ahora es la voz más importante de las batallas de rap

Sus gritos de guerra son marca personal. La voz y el estilo intenso de El Misionero, sus frases de “Ruidooo” y “Tiempooo”, son parte necesaria de ese mundo llamado freestyle. Las batallas de rap improvisado en Latinoamerica no serían lo mismo sin él, quien en los enfretamientos uno contra uno entra como el tercer jugador, ese que es indispensable para mantener la energía al máximo.

Este domingo 28 de mayo, los fans ticos del arte de la improvisación con rimas tendrán la oportunidad de vibrar al máximo con la presencia de El Misionero (el argentino Darío Silva), quien será el encargado de imponer el orden en la segunda fecha de la liga internacional FMS Caribe, que tendrá su competición en el club Peppers, en Curridabat.

El Misionero tiene un estilo muy particular para animar al público en las batallas de rap. Nunca se sabe qué saldrá de su cabeza para elevar al máximo las emociones de la audiencia. (Cortesía Urban Roosters)

Un total de 12 MC’s darán lo mejor de sí para puntuar en el campeonato regional que elegirá al mejor rapero de Latinoamérica. Por Costa Rica será SNK (bicampeón de la Red Bull Batalla Costa Rica y cuarto lugar en la internacional de España en 2019) quien suba al escenario para enfrentarse a grandes artistas como Replik (Argentina), Metalingüística (Chile), Switch (Ecuador), Aldahir (Panamá) y Éxodo Lirical (República Dominicana), Ritmodelia (Guatemala), Reverse (Cuba), Zaki (El Salvador), Yartzi (Puerto Rico), Jony Beltran o San Jony (México) y Letra (Venezuela).

Además de las emociones por los enfrentamientos, el público tico tiene el chance de ver en vivo a uno de los hosts más importantes de la escena latina, ese que empezó rapeando y que la vida lo llevó a convertirse en presentador. Lo hizo inspirado al ver lo que hacía su padre, quien era pastor de una iglesia evangélica cuando él era un niño.

En una entrevista con el medio Página 12, El Misionero (llamado así porque proviene de la localidad de Misiones, en Argentina) había dicho que si Jesucristo estuviera ahora en la Tierra, haría freestyle. “El ministerio de Jesús era callejero, como el Hip-hop”, expresó en ese momento demostrando su gran fe.

El hijo de un pastor Copiado!

Misionero ha hablado abiertamente sobre la inspiración que vio en su padre cuando, en la iglesia donde ejercía como pastor, los fieles expresaban su fe por medio del ánimo que les compartía su progenitor.

Sin embargo, asegura que para él la inspiración más grande viene de un poder superior: de Dios.

“La influencia más grande es saber que hay un Dios que tiene el control de todo, pero entendí lo que es la oratoria por parte de mi papá. Estoy lejos de ser un predicador, pero predico con mi mensaje de buenos valores. Reconozco a Jesús como mi salvador. No pretendo que nadie tenga mis experiencias, pero las cuento porque para mí, creer en Dios, es la prédica más grande”, dijo Misionero, en entrevista con La Nación.

Agregó que aunque no tenga el comportamiento de un cristiano modelo, se sujeta a la gracia de Dios, para que Él haga lo que quiera con su vida.

Ya en materia de rap, la energía que emite Misionero cuando sube al escenario es de gran valía, pues ayuda a que las batallas sigan el curso intenso que las caracteriza. Su papel es el de mantener al público metido en los enfrentamientos y a los MC’s impulsarlos para que den lo mejor de si en tarima. No habría una buena batalla sin un buen host, eso es una ley.

El Misionero comenzó su carrera en el rap como cantante. Con los años descubrió su talento para ser 'host' y ahora vive de esta profesión. Foto: Urban Rooster.

“Primero hay que mantener la conexión de la gente con los raperos y de ellos con el público. Hay que tener el show arriba y que nunca se pierda ese energía”, afirmó el experimentado conductor, quien es un nombre importante en competencias como la FMS (Freestyle Master Series) y la Red Bull Batalla, por dar dos ejemplos.

Curiosamente, Misionero trata de no ver batallas cuando no está sobre el escenario, prefiere llegar a las contiendas sin saber nada, como un lienzo en blanco. “Recibo la información en el momento de la batalla, me dejo guiar por las sensaciones de lo que se está transmitiendo en tarima. Me subo en la ola para llevar la energía con la expresión corporal y la de la voz al público, para que sientan lo que yo vivo”, afirmó.

En esta visita a Costa Rica, Misionero aprovechó para enviarles un mensaje a los padres que ven a sus hijos empezar en el mundo del rap. El argentino considera que apoyar esta intención es darles la oportunidad de vivir el arte en primera persona, e incluso llegar a profesionalizarse, como lo hizo él.

“Es un arte que puede salvar vidas. Esto lo está generando FMS con ligas en el mundo, también en Costa Rica con Poseidon Battles o Rapquicia, son oportunidades para que los chicos puedan crecer en una herramienta de trabajo en la que no importa de dónde vienes. Es ya una industria parte de la economía, que genera dinero a los países”, comentó Misionero.

“Los chicos cuando andan perdidos, muchas veces el freestyle les genera una familia, una compresión, porque pueden expresar por medio del arte sus frustraciones y sacarlas con las rimas. No tengan prejuicios, acérquense con sus hijos a este mundo maravilloso”, agregó.

Sobre la FMS y cambio de horario Copiado!

La FMS (Freestyle Master Series), es una liga profesional de improvisación de rap. Esta es la primera temporada que se realiza en su versión Caribe e incluye a competidores de Argentina, Chile, Ecuador, República Dominicana, Panamá y Costa Rica.

El tico SNK es el representante de Costa Rica en la liga FMS Caribe. Él busca convertirse en el campeón de la región. (Cortesía Sergio Guillén)

La primera fecha del torneo se realizó hace unas semanas en El Salvador. La de Costa Rica será la segunda tanda de competiciones. El espectáculo se presentará en el club Peppers, en Curridabat, a partir de las 8 p. m., no a las 5 p. m., como se había anunciado previamente.

En el panel de jurados destacan Berzerker (Honduras), KDT (Puerto Rico), Link One (Cuba), OD (Panamá) y el costarricense Cehzar (también campeón de la Red Bull Batalla tica).

Las entradas para la FMS Caribe en Costa Rica ya están a la venta en el sitio www.smarticket.net.