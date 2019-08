Los conciertos de los jamaiquinos son organizados por la feria y por la emisora Urbano 106. El domingo 8 de setiembre es el turno de Mr. Vegas quien llega al país una vez más a interpretar los éxitos que ha cosechado a lo largo de 20 años de carrera desde que comenzó en la escena con su disco Heads High que incluye temas como Hands in the Air y No No No. El artista además está en la promoción del sencillo Wobble Ma Head.