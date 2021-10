Coldplay sobrepasa a Bad Bunny en el Spotify de los ticos (pero no baja a ‘Amarrau’)

La locura por Coldplay se ha visto reflejada este lunes 18 de octubre -no solo por la venta de entradas para su próximo concierto en Costa Rica-, sino que sus fans ticos se han encargado de que las reproducciones de su música en Spotify demuestren la emoción de tener a la banda británica en el país, en el 2022.

Curiosamente este lunes, día en que se habilitó la preventa de los boletos para el concierto del próximo año en el Estadio Nacional, Coldplay figura con ocho canciones en el listado Top 50: Costa Rica de Spotify. En ese listado, las canciones de la banda británica más escuchadas por los ticos sobrepasan en número a los temas que el puertorriqueño Bad Bunny tiene colocadas, algo que por lo general el reguetonero domina con facilidad.

Eso sí, aunque Coldplay está sonando fuerte en los diferentes reproductores virtuales de nuestro país, no hay manera de que los británicos desbanquen el éxito del joven costarricense Kavvo, quien con su canción Amarrau, es el líder indiscutible de la lista de predilección de los ticos desde hace ya varias semanas. Kavvo, el fenómeno originario de Tilarán, Guanacaste, se sigue afianzado como el rey de la lista con más de 32.000 reproducciones.

[ Kavvo y su canción ‘Amarrau’ son la sensación tilaranense de TikTok y Spotify ]

Coldplay, por su parte, logró ubicar en el Top 50 temas muy recientes como My Universe (posición número cuatro), la colaboración que hicieron con los surcoreanos de BTS para su recién estrenado disco Music of the Spheres. De ese mismo disco figura Let Somebody Go (puesto 49), junto a Selena Gómez.

Después de este tema resaltan las canciones Yellow (16), The Scientist (23), Higher Power (27) y Something Just Like This, con The Chainsmokers (33). Completan la participación de Coldplay en el Top 50: Costa Rica de Spotify las piezas Fix You (35) y Paradise (39).

Otro dato curioso es que el tema En el bar, del tico Kavvo con Toledo y el rapero RVS, se encuentra en el puesto número 12 de la lista.