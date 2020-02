Hoy, esa banda que vimos nacer, crecer y convertirse en uno de los íconos de la música pop en inglés, estará en nuestro país para cumplir el sueño de muchos y muchas adolescentes que se enamoraron de ellos con temas como Everyone, I Wanna Be With You, The Call, More than That o The Way It Was, que son parte del repertorio que han interpretado en la gira, según el sitio setlist.fm.