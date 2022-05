Backstreet Boys, una huella más grande que la vida

Brian, AJ, Nick, Kevin y Howie, mantienen su amistad y vigencia 25 años después con los Backstreet Boys. Foto: Cortesía Sony Music.

Formados en el apogeo de las Boy Bands en Estados Unidos, la agrupación Backstreet Boys (BSB) definitivamente imprimió una profunda marca en la historia de la música.

En el marco de la celebración de sus 25 años de carrera A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson, demuestran que siguen vigentes y que su música trasciende la barrera de los años. La semana pasada, tras cinco años de no grabar en estudio, estrenaron el tema Don’t Go Breaking My Heart, acompañado por un audiovisual que confirma que el paso del tiempo no ha afectado a la agrupación.

Mantienen su esencia pop, pero con esta canción también coquetean con ritmos electrónicos, groove y algo de funk. Un éxito.

La madurez artística está muy presente en el sencillo. Los cantantes y también bailarines han acumulado experiencia, se nota. Además, viven un momento de escenarios muy importante ya que, a pesar de que hubo separaciones en el camino, volvieron más fuertes que nunca para apropiarse desde el año pasado del escenario del Planet Hollywood, en Las Vegas. Allí presentan casi a diario su espectáculo Backstreet Boys: Larger than Life.

Todavía no hay confirmación oficial sobre la posible grabación de un nuevo disco, pero mientras tanto, los BSB siguen encantando. En esta nueva etapa como grupo, los intérpretes realizarán una gira por varias ciudades de Estados Unidos, manteniendo a la vez su presencia en Las Vegas.

"Creo que después de 25 años nos sentimos más fuertes que nunca. Estamos en nuestro mejor momento”, aseguró Howie en una entrevista que publicó el sitio Infobae.

"Quiero crear nuevos recuerdos. Hemos estado cantado las mismas canciones durante casi 25 años. No es que no nos entusiasme cantar nuestros viejos éxitos, sino que también queremos crecer. No queremos quedar atrapados en lo que fue. Queremos seguir creciendo con nuestros fanáticos", le dijo Brian a la revista People la semana pasada.

Bombazo

Oficialmente los cinco jóvenes comenzaron a ser los BSB el 20 de abril de 1993. Las audiciones en busca de muchachos que supieran cantar y bailar realizadas por el empresario Lou Pearlman (responsable también de grupos como NSYNC o LFO), dieron como resultado el descubrimiento de A. J. (15), Howie (19), Brian (18), Nick (13) y Kevin (21). Para evitar inconvenientes y no cometer errores, a los jóvenes se les inscribió en clases de canto y baile.

Su debut sobre tarima fue en Sea World in Orlando, en Florida. Esa vez cantaron frente a una audiencia de 3.000 personas, según recoge la historia de su sitio web oficial. Luego de eso, el grupo siguió presentándose en venues más pequeños que iban desde centros comerciales hasta espectáculos de beneficencia en Florida.

Esta es la imagen oficial del sencillo 'Don't Go Breaking My Heart', la nueva canción de los Backstreet Boys. Foto: Cortesía.

Con su primer sencillo We’ve Got It Goin’ On (que lanzaron en 1995) la fama de los BSB fue en aumento, pero principalmente, fuera de Estados Unidos. Sonaron muy fuerte en Europa y Canadá, lo que les provocó su primera gira internacional en el Viejo Continente.

Ya establecidos fuera de su país natal, llegó el exitoso disco Backstreet Boys (1996) para América Latina, Asia, Europa y Canadá. Luego vino la versión para Estados Unidos que se estrenó en el año 1997.

La locura era total, el álbum en Estados Unidos alcanzó rápidamente el puesto número cuatro de la lista de Billboard de los más vendidos justo detrás del soundtrack de Titanic, Let’s Talk About Love (Celine Dion) y Money, Power & Respect (The Lox). Con sencillos como Get Down, I’ll Never Break Your Heart o Quit Playin Games, los muchachos se estaban augurando una trayectoria gigante, lo cual ahora, 25 años después de sus orígienes, se comprueba.

¿Cuál es el legado de este grupo? Primero, su trascendencia en la música pop. Podemos también hablar de la cantidad de sencillos que se transformaron ya en íconos de una generación que los sigue coreando a todo pulmón, sus bien producidos videos, y por supuesto, su puesta en escena.

Los BSB alcanzan un total de ocho discos de estudio, tres recopilatorios y un muy atinado dueto en estudio con The New Kids on the Block, la otra banda juvenil que arrasó previo al lanzamiento de los Backstreet.

Actuales

Sin perder la noción del tiempo, aceptando los cambios de la industria, pero manteniendo su esencia, la banda de Florida asume tanto sus vidas personales como artísticas con ojos retadores.

AJ, ahora con 40 años, está casado desde el año 2011 y tiene dos hijos. Paralelo a su trabajo con BSB el artista tiene un álter ego: Johnny No Name, con el cual también realiza espectáculos musicales. En el caso de Howie (44) tiene dos hijos y está casado desde el año 2007, también es productor y al igual que AJ tiene una fundación benéfica.

Brian (43) se casó en el 2000, tiene un hijo y es reconocido por su faceta de cantante cristiano con la cual ha publicado un disco de estudio.

Por su parte Nick (38) destacó tanto en la televisión como con su proyecto en solitario. El rubio del grupo protagonizó dos reality shows, uno con sus hermanos y el otro con la que era entonces su novia de cara a la preparación de su matrimonio. Nick también ha enfrentado diferentes situaciones personales como la recuperación a su adicción a las drogas y alcohol, además de acusaciones por abuso sexual.

Por último, Kevin, de 46 años, también está casado desde el año 2000 y tiene dos hijos. El cantante se había separado por un tiempo del grupo pero volvió a reunirse con ellos en el 2012.