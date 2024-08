Aerosmith en Costa Rica: Tres conciertos, una tragedia y muchos recuerdos

Con el anuncio de que la icónica banda de rock Aerosmith se aleja definitivamente de los escenarios debido a los problemas vocales de su cantante Steven Tyler, repasamos los conciertos que la legendaria agrupación dio en Costa Rica.

El grupo hizo el anuncio el viernes 2 de agosto por medio de sus redes sociales. “Siempre hemos querido hacerles volar la cabeza cuando actuamos. Como saben, la voz de Steven es un instrumento como ningún otro. Lleva meses trabajando sin descanso para que su voz vuelva a ser la que era antes de su lesión. Lo hemos visto luchar a pesar de contar con el mejor equipo médico a su lado.

”Lamentablemente, está claro que no es posible una recuperación completa de su lesión vocal. Hemos tomado una decisión desgarradora y difícil, pero necesaria, como banda de hermanos, de retirarnos de las giras”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta de Instagram del grupo. Tyler, de 76 años, ha presentado problemas en su voz desde el 2023.

La dura noticia tanto para los fanáticos ha resonado fuerte, Costa Rica incluida, no solo por la admiración de los fans ticos a la banda, sino porque nuestro país no se quedó por fuera de las giras internacionales que dio el grupo en su extensa trayectoria; aquí tocaron tres veces.

Los éxitos de Aerosmith, que fue incluido en el Salón de la Fama del Rock N’ Roll en el 2001, sonaron en vivo por primera vez en Costa Rica el 10 de noviembre de 1994 con el concierto que presentó en el viejo Estadio Nacional, en La Sabana. Aquella era una época en que las grandes bandas anglosajonas no acostumbraban pasar por Centroamérica, por lo que aquella presentación generó tremenda expectativa.

Lamentablemente, muchos recuerdan ese espectáculo como algo amargo debido a la muerte del joven Robinson Gamboa, de 20 años, quien falleció aplastado por la muchedumbre cuando se abrieron las puertas del recinto. La emoción de los asistentes y las ansias por ocupar un lugar privilegiado dentro de la gramilla del estadio provocaron que 25 personas resultaron heridas durante el ingreso.

El debut de Aerosmith en suelo tico se enmarcó en el Get a Grip Tour, con el que promocionaban su onceavo disco de estudio. En el show sonaron clásicos como Walk This Way y Dream On, mezclados con algunos de sus éxitos frescos de entonces, como Amazing, Crazy y Cryin’, junto a canciones no tan conocidas, como Walk on Water y Let the Music Do the Talking.

Concierto de Aerosmith en Costa Rica

Aerosmith y sus otros dos conciertos exitosos en Costa Rica

El desaparecido Autódromo La Guácima fue el escenario para la segunda presentación de Aerosmith en Costa Rica. Ocurrió el 1.º de julio del 2010 como parte de la gira Cocked, Locked, Ready to Rock Tour, cuando los estadounidenses volvieron a nuestro país. La banda costarricense Gandhi fue la encargada de abrir el escenario para que, a eso de las 9:20 p. m., subieran Tyler y compañía. El repertorio de esa noche hizo un repaso por canciones como Dream On, Livin’ on the Edge, I Don’t Want to Miss a Thing, Pink y Jaded.

Don Stockwell, quien estuvo detrás de la producción de ese concierto, recordó con cariño esa visita del 2010. En su cuenta de Facebook, el empresario contó que su primera producción de un concierto “anglo” en Costa Rica fue precisamente con Aerosmith. “En ese concierto llegué a crear una amistad con Steven Tyler y compartir horas riéndonos, cenando y conversando de la vida”, afirmó.

La tercera y última ocasión en que el grupo tocó en nuestro país sucedió el 1.º de octubre del 2013. Esta vez repitieron en La Sabana, pero en un escenario totalmente diferente: el nuevo Estadio Nacional. La jornada transcurrió entre lluvia y un escaso público que se juntó para ver al quinteto; sin embargo, sobre la tarima Aerosmith lo entregó todo.

Let the Music Do the Talking, Love in an Elevator, Toys in the Attic, Oh Yeah, Lover Alot, Crazy, Jaded, I Don’t Want to Miss a Thing y Livin’ on the Edge fueron algunas de las canciones que sonaron esa noche.

En 1994 Aerosmith visitó por primera vez Costa Rica con su música. El concierto se realizó en el viejo Estadio Nacional. Foto: Archivo.

Cuando Aerosmith visitó por primera vez Costa Rica, la banda tomó un espacio de su agenda para conversar con los medios de comunicación en una conferencia de prensa. Foto: Archivo.

La energía del tercer concierto de Aerosmith en Costa Rica se vivió al máximo pese a la lluvia y el poco público que los fue a ver en el Estadio Nacional. (Juliana Barquero A.)

La intensidad de las interpretaciones de Steven Tyler y su grupo se vio demostrada en la complicidad del vocalista con Joe Perry durante el tercer concierto de Aerosmith en Costa Rica. (Juliana Barquero A.)

Definitivamente el guitarrista Joe Perry es toda una estrella y así lo dejó muy claro en el tercer concierto de Aerosmith en Costa Rica que se realizó en octubre del 2013 en el Estadio Nacional. (Juliana Barquero A.)

Joe Perry y Steven Tyler en el escenario que se colocó en el Autódromo La Guácima, en el 2010, para la segunda presentación de Aerosmith en Costa Rica. Foto: Archivo.

En su primera visita a Costa Rica, los de Aerosmith se mostraron muy amables con la prensa en el encuentro previo a su concierto en el viejo Estadio Nacional. Foto: Archivo.

El 29 de octubre del 2013 Aerosmith llegó a Costa Rica para dar su tercer concierto. Steven Tyler y Joe Perry atendieron a los medios cuando llegó al hotel Real Intercontinental, donde se hospedó el grupo. (Jorge Navarro)

A su llegada a Costa Rica, Steven Tyler, cantante de Aerosmith, fue abordado por varios medios de comunicación antes de su segundo concierto en suelo tico. (Jorge Navarro)

Los ticos de Gandhi fueron los encargados de abrir el segundo concierto de Aerosmith en Costa Rica. Esa noche tocaron en el Autódromo La Guácima. Foto: Archivo.

Miles de fans de la banda Aerosmith se dieron cita para verlos en su segundo concierto en Costa Rica, en junio del 2010 en el Autódromo La Guácima. Foto: Archivo.

Imagen de una entrada para el sector de gramilla del concierto que dio Aerosmith en el Autódromo La Guácima en el 2010. Foto: Archivo.