Adele y su prometido, Rich Paul, se casarán este 2023

Adele y Rich Paul están comprometidos desde hace un año y este fin de semana la cantante volvió a presumir su anillo de diamantes durante un concierto en Las Vegas, el mismo que lució por primera vez en febrero del 2022, en los Brit Awards. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la boda es inminente y los preparativos ya están en marcha.

La feliz noticia fue revelada por el portal Deux Moi, que aseguró que la intérprete de 34 años y el multimillonario agente deportivo de 41 pasarán por el altar a mitad de año. “Por mis muy confiables fuentes puedo confirmar que sí. Adele y Rich Paul están planeando una boda de verano”, aseguró un periodista del medio de espectáculos generando expectativa entre los fanáticos de la estrella de la canción.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó la noticia. Sin embargo, la última presentación de la cantante en Las Vegas no hizo más que alimentar los rumores. Enfundada en un elegante vestido negro —que se destacó por su gran escote y una falda con brillos— la compositora lució su enorme anillo de diamantes en su dedo anular.

Adele lució su enorme anillo de diamantes en su dedo anular. (Tomada de Instagram: @adele)

Si bien tanto Adele como Paul intentan mantener su vida privada lejos de los flashes, cada tanto se los suele ver juntos en algún evento o celebración. Sus últimas apariciones —a principios de mes en el Superbowl y unos días antes en los premios Grammy— no hicieron más que confirmar lo enamorados que están.

De hecho, a finales del año pasado, la artista paró uno de sus shows para felicitar a su novio. “Y lo amo más que a la vida misma, entonces, ¿podemos desearle feliz cumpleaños? ¡Su nombre es Rich!”, dijo ante una multitud que la ovacionaba entre gritos y aplausos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la compositora de Rolling in the Deep habla de su romance. Mientras que en la revista Rolling Stone calificó su relación como “increíble, sincera y fácil”, en agosto pasado confesó que su sueño era casarse con Rich.

“Nunca me había enamorado así. Estoy obsesionada con él. Definitivamente quiero más hijos”, le dijo a Elle UK mientras aseguró que le encanta “ser ama de casa”: “Soy matriarca y una vida estable me ayuda con mi música”, agregó.

La primera vez que la cantante y el empresario que maneja estrellas de la NBA (como LeBron James, Anthony Davis y Ben Simmons) se cruzaron fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Sin embargo, no fue hasta junio del 2021 que comenzaron a salir.

“Realmente no se lo dije a muchos de mis amigos al principio porque quería guardármelo para mí”, expresó Adele luego de ser vista junto a su pareja en las finales de la NBA y posteriormente en la fiesta de cumpleaños de la esposa de LeBron James.

La confirmación pública llegó en setiembre a través de una publicación de Instagram a la que la cantante subtituló con un emoji de corazón. Las felicitaciones y los buenos deseos no tardaron en llegar por parte de sus fans que se alegraban por este presente sentimental de su ídola.

En febrero del 2022, ocho meses después del flechazo, Adele apareció con el majestuoso anillo de diamantes en la gala de los Brit Awards, los Grammy británicos. Si bien en un primer momento muchos pensaron que esta pieza había sido elegida para la red carpet, los días pasaron y la cantante siguió luciéndolo, lo que hizo que los rumores de compromiso se pusieran en marcha.

“No estoy comprometida. ¡Me encantan las joyas de alta gama!”, reveló esquivando la pregunta por aquel entonces. Sin embargo, enseguida advirtió: “Estoy enamorada. Soy tan feliz como nunca lo seré. Bien podría estar casada”.

Tres meses después, la pareja decidió dar un paso más en su relación y se mudó a una mansión de Beverly Hills, antigua propiedad de Sylvester Stallone. Una nueva publicación en las redes sociales con la casa de fondo mostró lo felices que estaban. Y parece que la convivencia va viento en popa.

Esta no es la primera vez que Adele pasaría por el altar. La intérprete se casó en el 2018 con Simon Konecki, el padre de su hijo Angelo, aunque este matrimonio solo duró unos meses.

Su cuarto álbum, 30, detalla cómo fue su separación y el single principal, Easy on me, fue escrito para el pequeño de nueve años ante la incertidumbre que tenía sobre los motivos por los cuales su madre y su padre no seguían viviendo juntos. De hecho, cuando la cantante subió al escenario de los Brit Awards a recibir su galardón por ese trabajo, no dudó en dedicárselo a él y a su ex, ya que “realmente trata sobre ellos”, comentó.

A pesar de que su matrimonio no funcionó, ambos mantienen una buena relación por el bienestar del niño. A este combo de armonía se suma también Rich Paul, ya que se lo ha visto charlando con Simon en el concierto que Adele dio en Hyde Park, en Londres.

