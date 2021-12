Adele y su desgarrador disco ‘30′: la realidad del divorcio y la maternidad de la británica

A sus fans, Adele los tiene acostumbrados a darles lo mejor de sí. Su trabajo siempre ha destacado por su excelencia y el disco 30, su más reciente producción, no dejó ninguna duda del talento de la británica. El álbum, cuarto de su carrera, ha destacado entre la crítica especializada que lo ha catalogado como el mejor disco de la cantante en su historia.

El disco se estrenó en noviembre y, desde entonces, ha colocado a sus sencillos en las listas de predilección del público. El nombre hace referencia a la edad en la que Adele empezó a escribir las canciones que abordan temáticas muy introspectivas y que reflejan la más reciente etapa de la vida de la compositora.

Adele abre su corazón y le canta a sus fans temas que abordan la separación, el divorcio y la maternidad. La artista siempre ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada y es que para ella es eso: privada. Sin embargo, en este disco, tal vez el más personal de su trabajo, la británica se destapa y usó a la música como un escape. Ella se muestra vulnerable y es tal vez eso lo que ha calado en el público y también en el gusto de la crítica.

Tradicionalmente, los discos de Adele se han titulado como los años que han marcado su vida. En esta ocasión, '30' hace referencia a cuando empezó a escribir las canciones para ese álbum. (Cortesía Sony Music)

“La vulnerabilidad es peligrosa en mi nivel de fama. Cuando digo que es peligrosa no me refiero a que realmente lo sea, sino a los lugares a los que voy en el álbum”, había dicho Adele en una entrevista con Apple Music.

Con Easy on Me, por ejemplo, la cantante aprovechó para hablar sobre su divorcio del empresario Simon Konecki, con quien mantuvo una relación de siete años y quien es el padre de su único hijo: Angelo. “No puedes negar lo mucho que lo intenté. Cambié quien era para ponerlos a ustedes dos de primero. Pero, ahora, me rindo”, canta Adele en el tema.

Empero, la compositora le explicó a la revista Rolling Stone que 30 es una carta de amor para Angelo, a quien le quiere enseñar con este disco quién es realmente su madre: una mujer multidimensional y complicada con una identidad fuera de la relación con su padre.

Con el tema My Little Love, Adele le explica a su hijo que él es el centro de su vida, que lo ama con todo su corazón y que pese a que ya no está con su padre, lo seguirá queriendo. La canción incluye audios de Adele hablando con su hijo, diciéndole que lo ama, mientras el pequeño le responde también con cariño. Esas conversaciones tan íntimas fueron grabadas, según explicó la cantante a Rolling Stone, cuando transitaba por un momento de ansiedad extrema y se sometía a una terapia.

Las canciones están conectadas entre sí y, por esa razón, es que Adele pidió a Spotify que quitara la reproducción aleatoria de los discos de manera automática, para que el público entendiera y escuchara los temas como un todo, como una historia contada con música.

El recorrido del disco continúa con el proceso de duelo y posterior aceptación de la situación por la que atravesó Adele. Piezas como Oh my God y Can I Get It narran cómo la intérprete buscó retomar su vida sentimental, en I Drink Wine y Hold On la británica muestra cómo fue el proceso para salir adelante y cómo estaba avanzando emocionalmente.

Adele contó su historia como mejor pudo hacerlo y encontró en la música, como muchos lo hacen, una manera de sanar su vida. Ante esta sinceridad y calidad artística del disco, Rolling Stone lo calificó como feroz y le dio una nota de cinco estrellas en su crítica. La revista Variety estuvo de acuerdo y describió a 30 como “una colección más rica y atractiva, que se siente como lo mejor de ella”.

Adele y Latinoamérica

Como parte de la promoción de 30, Sony Music difundió una entrevista que Adele cedió para compartirla con sus fans en Latinoamérica.

Adele es una de las cantantes británicas más importantes de la actualidad. (Cortesía Sony Music)

Curiosamente, la británica reconoció en dicha entrevista que desde muy joven ha sido fan de la banda Santana -fundada por el guitarrista mexicano Carlos Santana- y que el disco Supernatural (1999) ha sido uno de los más importantes para ella.

“Era enorme en todas partes y se cruzaba por completo en todas partes. Pero todavía hago mucho referencia a ese álbum, especialmente por lo ecléctico que era, todos los diferentes artistas que estaban en él. Incluso hizo que DJ Khaled lo remezclara, con Rihanna y cosas así hace unos años. Pero definitivamente sí, definitivamente Santana es un músico tan talentoso”, afirmó Adele.

La artista también opinó sobre el hecho de que muchas de sus canciones han sido reversionadas en géneros latinos, tales como la salsa. “He escuchado algunas de mis canciones en versión salsa y cosas así (...) Creo que es realmente conmovedor (...) Me gusta, creo que es maravilloso”, aseguró.

Siendo tan reservada con su vida, la cantante afirmó que prefiere mantener contacto con sus seguidores en los conciertos y que no disfruta tanto (ni tampoco maneja) las redes sociales. “Cuando salió Easy On Me buscaba en Internet y cosas así, pero no lo hago muy a menudo, porque incluso si a todos les encantan las cosas que haces, es posible que una persona no lo haga y puede que a veces te afecte, así que ni siquiera los leo (mensajes)”, confesó.

“Realmente no interactúo con mis fans, pienso: -¿Qué pasa si no son verdaderos fans? (...)- No sé, me pongo paranoica. También, claramente, no sé cómo usar las redes sociales”, concluyó.