Adele se reconcilió con su padre justo antes de que muriera

No fue en vano la expectativa que acarrió el encuentro en la cantante Adele y Oprah Winfrey, la famosa presentadora de televisión. Este domingo, en un especial de CBS, la artista contó detalles sobre la cruda relación con su progenitor Mark Evans y cómo, justo antes de que falleciera, pudieron reencontrarse y sanar su relación.

La cantante, autora de temas como Hello y Rolling in the Deep, contó a Winfrey que su padre estaba “volteado” al alcoholismo durante su infancia y cuando ella tenía solo tres años la abandonó. Esa relación fue angustiante durante años y a pesar de recuperar el rastro sobre él, siempre hubo tensiones y la reconciliación se miraba imposible.

Adele y su exesposo Simon Konecki durante una gala. Foto: AFP

La cantante contó que en el 2011, Adele y su padre mantuvieron una fuerte y larga discusión y su relación se rompió definitivamente después de que su progenitor se manifestara molesto y dijera frente a toda la prensa que mantenía una distante relación con su hija.

Evans habló de cómo la vida amorosa de Adele, que queda más que reflejada en las letras de sus canciones, podría deberse al sufrimiento que ella padeció cuando él la abandonó siendo una niña, dijo en su momento. Esas declaraciones no cayeron bien en la cantante, pues Adele dijo que, tras diez años de desentenderse de ella, -¿por qué salía a la prensa a hablar sobre intimidades y de etapas que no quería que se conocieran?-.

El padre de Adele también se mostraba avergonzado de su pasado y explicó que los motivos de su distanciamiento se debieron al alcoholismo.

“Bebía dos litros de vodka y siete u ocho cervezas cada día. Fue así durante tres años, solo Dios sabe cómo sobreviví. Lo más amable que pude hacer por Adele fue asegurarme de que nunca me viera en ese estado”, comentó en su momento.

Con el tiempo, Adele pudo entender que lo que verdaderamente la separó de su padre fue el alcohol y que, un mes antes de su fallecimiento, en mayo pasado, pudieron hablar y sanar sus heridas.

Otro de los temas dolorosos abordados en la entrevista fue el divorcio de Simon Konecki, padre de su único hijo, Angelo, en el 2019. En la entrevista aseguró que se sintió muy “avergonzada” de que su relación hubiera fracasado, al igual que la de sus padres.

“Después de lo de mi padre tuve cero expectativas con todo el mundo, porque aprendí a no esperar nada de nadie”, aseguró Adele.