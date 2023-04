Aczino, el tricampeón mundial de rap que lo dejó todo por cuidar a su hijo con epilepsia

“Yo sí soy un engreído, un presumido, un crecido. ¡Sí, un maldito malnacido! Pero hay algo que no pueden negar del Aczino (Mauricio Hernández): que es el mejor maldito freestylero que se ha parido”.

En escena es imponente. Su físico no solo intimida porque sí, sino porque además su rostro refleja una seriedad y una seguridad que de entrada impacta. En la tarima se transforma en un toro que siempre lleva su fuerza hacia adelante, es encarador y, también, podemos decirlo: goza de un ego artístico cuyo soporte es el palmarés de sus títulos mexicanos e internacionales.

En diciembre del 2022, en Chile, Aczino se coronó tricampeón de la Red Bull Batalla. En esa competencia se enfrentó al nacional P8 en las primeras instancias del torneo. (Cortesía Red Bull Batalla)

LEA MÁS: Un rap para el divorcio: Eros superó la separación de sus padres con el ‘freestyle’

Ese es Aczino, el tricampeón internacional de la Red Bull Batalla, leyenda viviente del freestyle de habla hispana. Las rimas pasan de su mente a su boca como si fueran municiones de una ametralladora. Batallar ante este MC es una odisea digna de valientes. Aczino es, sin lugar a dudas, el hombre a vencer.

Pero en la otra cara de la moneda se descubre a una persona tranquila, de hablar pausado. Un ser humano noble con el corazón puesto en su familia, antes que en el freestyle. Ese es Mauricio Hernández, el papá que se alejó de su pasión y su arte para atender con todas las energías una situación de salud muy especial que vivió su hijo.

En diciembre del 2022, el mexicano se coronó como el primer tricampeón de la competencia internacional Red Bull Batalla en un espectacular evento que se realizó precisamente en su casa: México. Sobre una tarima que emulaba una de las pirámides aztecas, Aczino recibió el cinturón que lo acreditaba como el rey.

En una gran batalla, el mexicano Aczino se vio cara a cara con el costarricense SNK en la final de la Red Bull Batalla, en España. El mexicano venció al tico. Foto: Archivo.

LEA MÁS: Para la abuela con cariño: SNK el rapero tico que se inspiró en su fan de 72 años

Pero antes de gozar de las mieles de un éxito que ha cosechado desde que inició en el rap, en el 2007, Hernández se manifiesta muy sencillo en su intimidad. Cuando habla sobre su hijo se le nota el amor y el respeto que siente por ese pequeño, quien sin duda le dio una gran lección de vida.

En el 2020, cuando Aczino ya tenía una corona de campeón internacional y varios cupos en los primeros puestos de las batallas, tuvo que tomar una decisión importante y en apariencia difícil: dejar el freestyle.

Para ese tiempo el MC se sentía cansado por el ajetreo de las batallas y su vida de artista, por lo pensó en tomar un descanso, pero la situación de salud de su hijo -una neumonía que detonó en ataques de epilepsia- lo impulsó a dedicarse de lleno a atenderlo a él y a su familia.

“Mi hijo va mejorando todos los días. Ha habido meses en los que hay algunas recaídas, pero afortunadamente vamos mejorando”, dijo sobre la salud del niño.

“Afortunadamente la situación me tomó en un espacio donde no estaba trabajando y pudimos dedicarle todo el tiempo a su tratamiento. La situación en casas era complicada y no había descanso. Dedicábamos las 24 horas del día a cuidar a nuestro bebé”, agregó.

El regreso al trono Copiado!

Ante la situación familiar y de salud, Aczino llegó a creer que su carrera se había acabado. Había demostrado con creces su talento y sentía que ya no había nada más por hacer; sin embargo, el tiempo le dio más oportunidades en el freestyle y regresó a las batallas cuando su hijo mejoró.

En el 2021 sorprendió cuando regresó al escenario de la competencia internacional, esta vez en la mítica Quinta Vergara, de Viña del Mar. El Aczino volvió con todo su poder y ganó la competencia.

“Además de volver para trabajar, en temas más personales tenía que demostrar esa fortaleza que me da mi familia. Eso de tomar las riendas y decir: ‘Ok, voy a salir de cacería aunque estaba muy herido’. La vuelta a las batallas fue muy importante y ganar en Chile aún más, porque en ese momento ya estaban pasando cosas positivas en nuestro hogar”, afirmó.

El costarricense Cehzar, uno de los más consolidados de la escena nacional, presentará una batalla de exhibición en la Poseidon Battles frente al mexicano Yoiker. (Cortesía Red Bull)

Hernández contó que aún en la familia están al cuidado 24/7 de su pequeño hijo y que él, como persona, padre y artista, siempre trata de dar lo mejor para su niño.

El campeón a vencer Copiado!

El primer torneo internacional de Aczino llegó en el 2017, en México. El segundo cinturón lo recibió en Chile en el 2021 y el tricampeonato lo culminó de nuevo en su casa, en el 2022.

Sobre estos títulos, el rapero cuenta que los toma con humildad, pero con la certeza de que el trabajo y el talento son sus dos grandes armas. “Ha sido increíble, no hay otra palabra para describirlo. Fue luchar mucho para lograr el primero, fue caer y levantarme para alzar el segundo cinturón y este tercero fue creer que todo era posible”, aseveró.

-Aczino es el hombre a vencer en las batallas, ¿cómo toma esta responsabilidad?

-Es un gran honor y, tal como lo mencionas, una gran responsabilidad y un gran orgullo. No trato de ser el mejor cada vez, lo que hago es salir con la mejor disposición a competir.

-¿Cómo hace para no caer en una zona de confort?

-Trato de ponerme metas por mes y analizar las opciones que tengo. Cuando te pones muchas expectativas también es peligroso porque no todo depende de ti exclusivamente, pueden pasar cosas a tu alrededor que alteren tu camino. Lo que resta es ir adelante y cuando es momento de esperar, hay que hacerlo.

-¿Cómo maneja el tema de que es una leyenda viviente del género?

-Trato de recibirlo con mucho amor. Esos comentarios de que soy el mejor los tomo y los tengo que cuidar porque son muy frágiles. Cada vez que alguien me dice eso, más allá de alimentar en mí el autoestima, que sí se da, digo: ‘híjole, hay otra persona más a quien tengo que cumplirle’. Entonces trato de tomarlo como una motivación para seguir haciendo las cosas bien.

Visita a Costa Rica Copiado!

El mexicano Aczino será una de las estrellas internacionales invitadas a la gran final de la Poseidon Battles, competencia costarricense de freestyle que se realizará en el club Pepper, el 7 de mayo.

Aczino brindará una batalla de exhibición junto a su colega, el peruano Vijay (actual campeón de la Poseidon). Además, el tico Cehzar (también campeón nacional de la Red Bull), se enfrentará al mexicano Yoiker.

Ya en el torneo criollo la competencia estará a cargo de los clasificados P8, RVS, Kenyari, Lozz, Gabo, Esteban, Black Hawk y Kamaño.

Las entradas están a la venta en el sitio starticket.cr, los precios y localidades son: $65 (VIP con Meet and Greet), $30 (VIP) y $20 (general).